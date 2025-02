Alba recibe el apoyo de Montoya al descubrir la deslealtad de Álvaro en 'La isla de las tentaciones 8'

Por Beatriz Prieto | |

La emisión de 'La isla de las tentaciones 8' del lunes 24 de febrero estuvo marcada por casi un pleno de deslealtades entre las parejas, cuando Alba García se besó con Borja, mientras su novio Álvaro Rubio llegó a mantener relaciones con Érika de las que después pareció arrepentirse. Sin embargo, el aparente mal rato del manchego no evitó que su pareja viera las fatídicas imágenes, encima en la hoguera mixta, donde recibió el apoyo de José Carlos Montoya a pesar de los rifirrafes y los reproches por lo que habían hecho en cada una de las villas.

Alba detiene las imágenes de Álvaro en la hoguera mixta de 'La isla de las tentaciones 8'

, confesó la barcelonesa en su turno, ante el evidente silencio de sus dos compañeros, Montoya y Tadeo Corrales , quienes. Sin embargo, no podían adelantárselo por orden de Sandra Barneda , quien dejó claro a los cuatro que no podían desvelarse información extra de sus respectivas villas., soltó Montoya, antes de un primer visionado en el que Alba vio la creciente cercanía entre su novio y Érika, a través de juegos provocativos y conversaciones.

"No estoy viendo nada que me sorprenda (...) Parece que todo el rato es él quien tiene ganas, ella parece que no. Conmigo era así, pero no puedo entender que sea así con otra persona", declaró la barcelonesa, que pudo ver entonces los besos de su novio con Érika en la piscina. "Lo quiero ver para que no se me olvide nunca y nunca perdonarlo. Me lo esperaba", manifestó Alba, ante lo que Montoya le planteó si "tú sientes que hayas podido hacer algo para que él actúe así", recibiendo un "no" como respuesta. Además, la barcelonesa reconoció que "yo misma no me reconozco, no sé qué me pasa desde que vi las imágenes, he sentido tanta decepción que es como si se me hubiera anulado la mente".

"No quiero saber nada más de él"

"Cada vez que vengo a una hoguera me pasa lo mismo, parece que no me importa, pero es que yo venía cien por cien confiada", añadió la novia de Álvaro. Fue entonces cuando Montoya decidió defender a su compañero: "Yo te digo que a él sí le importas, pero habrá visto cosas también que no le han gustado, porque viene de atrás". Ante la insistencia de Barneda, Alba se acabó derrumbando y reconoció que "se me ha roto todo, mi vida entera. Es que no lo entiendo, me da vergüenza". "Encima no sé qué he hecho mal, porque ellos me dicen que reflexione. Pero si tiene alguna carencia, dímela, joder", protestó la barcelonesa, tras lo cual descubrió que su novio se había acostado con Érika, momento en el que rompió a llorar y apartó la mirada, mientras Montoya le hacía gestos de apoyo.

"Empatizo mucho contigo, de verdad", declaraba el sevillano, antes de que su compañera pausara el vídeo al ser incapaz de escuchar el audio. "Con esto solo me demuestra que quiere follar y que es un guarro, porque tú puedes tener conexión, pero joder, que lo voy a ver yo, no me hagas esto. Bésate y ya está, ¿pero eso? ¿Ha pensado en mi familia, en la suya? Qué puto asco, de verdad. No quiero saber nada más de él, me la suda lo que haga", se desahogó Alba que desveló a los chicos que se había besado con Borja. "¿Entonces qué estás estás echando en cara?", replicó Montoya. La barcelonesa se defendió señalando que daba su relación por rota desde la segunda hoguera, lo que inició un rifirrafe entre chicos y chicas sobre el asunto.