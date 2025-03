Por Fernando S. Palenzuela |

Montoya se ha convertido en un auténtico fenómeno viral por su participación en 'La isla de las tentaciones'. El problema es que esta fama trae algunas consecuencias desagradables, como ser víctima de bulos. Tal y como él ha compartido en sus redes sociales, un perfil de TikTok ha publicado imágenes del andaluz haciendo creer que ha tenido un accidente de tráfico en el que ha fallecido, añadiendo, además, fotos de famosos y familiares despidiéndose de él.

Montoya en 'La isla de las tentaciones'

"Estas cositas que voy a dejar por aquí no se hacen. Esto no brilla., así que a mí estas cosas no", explicaba el de Utrera en referencia a los bulos que mostraba. "Le agradezco al mundo que 'Montoya va donde brilla', pero esto no brilla. No sé si eres flamenco o qué eres, me da igual, porque".

"Estas noticias son lamentables, así que por favor, denuncien esto, comenten y de verdad, porque es lamentable y esto no brilla", condenaba Montoya, que advertía que iba a tomar acciones legales contra el responsable. "Paso por aquí para decirte que eso estará en manos de quien tenga que estar porque estas cosas son cosas muy feas".

Cuentas falsas que lo critican

Montoya compartía un segundo vídeo en el que volvía a dirigirse al responsable de las fake news. "A ti, al que ha impulsado el vídeo, igual que hay una cuenta en Twitter con 100.000 seguidores... Ya está, no pasa nada. Tú te puedes hacer cuentas falsas para criticarme como algunas, que sois lamentables todos los que os hacéis las cuentas falsas". El participante de 'La isla de las tentaciones' afirmaba que comprendía que "no todo el mundo apoye" y que "no roneemos": "Entiendo que dé coraje, pero yo no tengo culpa del cariño que me tiene la gente. Pero estas cositas no, no rocemos la ilegalidad porque te vamos a pillar. Así que ve borrando cositas porque te vamos a cazar".