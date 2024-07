Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 22 de julio, Telecinco emitió la última cita de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' con Jorge Javier Vázquez al frente, en la que los concursantes se despidieron de Lola Mencía antes de la semifinal. Una gala que, además, incluyó la última ronda de nominaciones, que dejó en manos del público a Sofía Suescun, Alejandro Nieto y Logan Sampedro de cara a la semifinal del jueves 25 de julio.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' durante sus últimas nominaciones

Contra todo pronóstico, un descuido de Sofía al intentar cambiar las manos de postura y el menor aguante de Alejandro y Jorge Pérez, otorgaron la primera victoria de Marta Peñate, quien conseguía así el último collar de líder de la edición y, con ella, tanto la nominación directa como la preciada inmunidad, decisiva antes de una semifinal. Un triunfo que, de hecho, convertía a la canaria en la primera semifinalista de la edición, algo de lo que ni la propia Peñate era consciente.

Jorge, segundo semifinalista

Con la canaria inmune, el resto de concursantes procedieron a nominar de forma individual en una votación en la que Sofía se alzó como primera nominada, con los votos de Jorge y Alejandro. "La semana nominé a Logan y ahora a Sofía. A Jorge no lo quiero tocar y Marta es líder, tampoco la iba a tocar", explicó el segundo, después de que el primero argumentara que "con el resto no he tenido problemas", aunque ahora su relación con la navarra era "cordial".

Por su parte, Sofía nominaba a Jorge, puesto que "Alejandro he tenido conversaciones con él, agradecí mucho sus palabras de arrepentimiento", mientras que Logan se decantaba por Alejandro con el argumento de que "Jorge lleva mucha carga en las nominaciones y me apetece dejarle descansar". Ambos propiciaron así un empate entre ambos concursantes que Peñate resolvió salvando al cántabro, "la persona que ha estado conmigo de principio a fin, que me ha apoyado siempre". De ese modo, la canaria dejaba en la palestra a Alejandro, a quien sumó a Logan por nominación directa, al ser la única opción que quedaba.