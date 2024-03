Por Toño García Rodríguez |

La nueva edición de 'Supervivientes' ha dejado, por fin, su primera expulsión definitiva del concurso. Tres semanas después de su estreno en Telecinco, el reality de supervivencia ha estrenado su nueva mecánica de eliminación. Durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 24 de marzo, los habitantes de Playa Limbo, Kiko Jiménez y Laura Matamoros (como concursantes del pasado) y las primeras expulsadas, Lorena Morlote y Rocío Madrid, conocieron este nuevo proceso de salvación.

Los concursantes de Playa Limbo de 'Supervivientes 2024' durante su enfrentamiento

Fue entonces cuando se abrieron las votaciones para eliminar a uno de los tres supervivientes restantes. Kiko Jiménez fue el menos votado y, por lo tanto, aseguró su permanencia en el concurso una semana más.Tras una ajustadísima lluvia de votaciones, finalmente

"Aunque suene raro, muchas gracias, es que no podía más y tampoco me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio. A mí esto se me está haciendo bola", dijo la participante aliviada nada más escuchar su nombre. Rocío Madrid había vivido una de sus noches más tensas en el concurso por los roces que había tenido con sus nuevos compañeros y, minutos antes de su expulsión, lanzó una dura acusación a estos: "No sé si es casi más duro quedarme con este percal, porque estoy sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida", dijo la concursante.

Este comentario despertó la indignación de Kiko Jiménez, que replicó a la participante y dejó claro que esa afirmación estaba "fuera de lugar". No obstante, Sandra Barneda quiso interesarse en las razones de Rocío Madrid para asegurar un hecho tan grave ante la audiencia. "Desde que llegué ha sido constante criticarme a dos palmos de mí, constantemente hablando en voz baja, poniéndome como un trapo. Cero cariño, cero comprensión y cero empatía", decía la concursante antes de saber que sería eliminada.

"Hay mucha maldad Sandra (...) De hecho, me han preguntado que si iba a abandonar y ese es el objetivo de ellos, que me hunda y que me quiera ir", continuaba diciendo Madrid a la presentadora. Estas acusaciones hacían despertar a una Laura Matamoros alucinada con la situación. "La única que se ha apartado has sido tú (...) Te juro que estaba en un punto intermedio y poniéndome a favor entre unos y otros y lo de ahora mismo no lo entiendo nada", dijo la hija de Kiko Matamoros.

Barneda, obligada a frenar las acusaciones

Aunque la presentadora trató de calmar las aguas durante la discusión, la ya primera expulsada no daba un paso atrás en su grave acusación. Por ello, Sandra Barneda se vio obligada a poner orden, tratando de arrojar un poco de cordura a la situación. "Creo que son acusaciones muy graves, tenéis que gestionarlo mejor y tenéis que dar ejemplo a toda la gente que nos está viendo. Aunque no haya el ambiente adecuado, no hagáis este tipo de acusaciones", dijo la presentadora acerca de las palabras de la andaluza.