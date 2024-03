Por Daniel Parra |

El programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del pasado domingo 24 de marzo contó con tensión, emoción, la primera expulsada del reality y una nueva concursante. Rocío Madrid dijo adiós a Honduras tras ser la más votada por la audiencia, por encima de Kiko Jiménez y Lorena Morlote. Sin embargo, las islas contarán con una nueva habitante.

Marieta Díaz en 'La isla de las tentaciones'

Jorge Javier Vázquez ya anunció durante la gala del pasado jueves 21 de marzo que, que ya ha regresado a España, traería consigo la entrada de otro concursante. Sandra Barneda fue la encargada de anunciar a

"Es alguien que si hace unos meses se imaginaba que esta noche estaría pisando este plató, es que le da algo", comenzó la presentadora, que describió a la nueva concursante como una mujer dispuesta, peleona y guerrera, y siguió dando pistas: "No se calla, tiene un carácter... Es puro fuego, ¡pura hoguera! ¿Os suena?". Marieta Díaz entró por primera vez al plató de 'Supervivientes' ante los aplausos del público y la emoción de Marta Peñate. La exparticipante de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' dijo sus primeras palabras: "Yo no me lo creo, o sea, todavía no lo he asimilado. Solo te digo, cómo las lío, ¿eh, Sandra?".

"Ahí de sexo dicen que poco", bromeó Barneda, para después desvelar que para Díaz concursar en 'Supervivientes' era una de las ilusiones de su vida, aunque la avisó de que "se pasan canutas". "Dame ánimos, Sandra, no me digas eso", respondió la nueva superviviente. Marta Peñate, con la que coincidió en persona por primera vez, le dio algunos consejos: "Yo sé que esto para ti va a ser nuevo, sé que son gente que, a lo mejor, tú lo ves desde fuera y son famosos, pero ellos tienen que temblar contigo, ¿vale? Tú tienes que ser una guerrera, yo confío en ti, sé que lo vas a dar todo. Haz fuego, por cierto, que ellos no lo han hecho todavía".

De 'La isla de las tentaciones' a 'Supervivientes'

Marieta Díaz es conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones 7', programa al que entró para poner a prueba su relación con Álex Girona, la cual no duró demasiado en República Dominicana después de que ambos cayeran en las tentaciones de los solteros Sergio y Gabriella. El próximo miércoles 27 de marzo, tal y como anunció Sandra Barneda, Telecinco emitirá el final del debate con el reencuentro de Marieta y Álex. Al día siguiente, el jueves 28, la nueva concursante de 'Supervivientes' llegará a Honduras y saltará desde el helicóptero.