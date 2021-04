Los primeros días de 'Supervivientes 2021' han dado mucho de sí: primeras peleas, posicionamientos, favoritos y una emoción que no todos los concursantes están pasando por igual. Alexia Rivas está sufriendo los estragos de Honduras con un estado de salud alarmante: la comida le está sentando mal y ha llegado a estar cuatro días sin probar bocado. Una situación que ha sido muy comentada, después de que el programa "obligase" a la exreportera de 'Socialité' a ingerir un trozo de pizza en un tiempo determinado, afectando esos actos a sus compañeros.

Alexia con la pizza que 'Supervivientes' le puso como juego

Con las pruebas visuales de su estado de salud delante, algunos de los colaboradores de 'Sálvame' no acabaron de creerse a la concursante, llegando incluso a insinuar que lo estaba haciendo adrede o que "tiene un trastorno alimenticio". Es entonces cuando su hermano habló con el programa de Telecinco para criticar esas afirmaciones: "Lo que sucedió el otro día en plató me parece bochornoso por parte de algunos colaboradores que insinuaron que ella está forzando esa situación de no comer".

Así y todo, el hermano de la concursante no ha dejado pasar la oportunidad para hacer un llamamiento a los seguidores del reality y demostrar que Alexia Rivas estaba haciendo, bajo su parecer, un buen concurso: "La estaba viendo guerrera, protagonista y sí que me está gustando mucho el programa de mi hermana". A pesar de las dificultades y malos momentos, Alexia confesó a Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie' que ya se encontraba mucho mejor.

El encuentro con Marta López

Con toda la revolución mediática que se produjo durante el confinamiento con Alexia Rivas y Alfonso Merlos, el hermano de la superviviente confesó que la familia la ha acompañado durante toda la historia y que Alexia había accedido a ir a 'Supervivientes' para "que se la conociese más personalmente". Respecto a su esperado encuentro con Marta López, declaró que "ella iba a actuar con total normalidad", señalando incluso que "ambas fueron un poco víctimas de una misma persona".