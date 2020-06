Susana Molina se disculpa por participar en una macrofiesta ilegal: "Ha sido una irresponsabilidad"

"Esto no es una justificación, sino un perdón". Arrepentida, Susana Molina comenzaba así su carta de disculpa tras participar en una macrofiesta ilegal en la que se concentraron más de un centenar famosos, entre ellos el cantante Omar Montes, quien además se hizo eco de la celebración en redes sociales. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha excusado afirmando que no era consciente de lo que se encontraría allí, pues "de haberlo sabido no hubiera ido".

Susana Molina pide perdón

"Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente", ha lamentado la influencer a través de Instagram.

Minutos después, Molina ha reafirmado su arrepentimiento por saltarse las reglas del estado de alarma, que en Madrid todavía no permiten las reuniones de más de 15 personas bajo techo. "Nada de lo que haga va a ser suficiente, pero necesito dar la cara. Lo siento muchísimo. Estoy súper arrepentida. Hay muchas cosas que me gustaría aclarar pero justificarme ahora no sirve para nada", ha explicado en sus stories.

"No pretendo ser un referente"

La ganadora de 'Gran Hermano 14' ha agradecido las críticas "constructivas" de algunos de sus seguidores, pero ha decidido desactivar los comentarios tras recibir un aluvión de improperios por su irresponsabilidad. "No voy a leer más. Todo lo que me digáis vosotros ya me lo han dicho y de forma más dura. No pretendo ser un referente para nadie. Me equivoco muchísimo y esto ha sido una más, un error muy grande", ha concluido.

Omar Montes también pide perdón

Omar Montes también se ha pronunciado al respecto de la polémica en redes sociales. "Yo fui a promocionar un tema y no sabía lo que me iba a encontrar", reconoció el autor de "Tinder", en cuyo videoclip participa como protagonista Susana. "Quiero hacer estos vídeos para que la gente tome conciencia de que eso es una irresponsabilidad y hay que respetar a los que están en primera línea", zanjó el cantante en relación a la labor de los sanitarios.