Por Rubén Rodríguez Tapiador

La elección de Nebulossa y su canción 'Zorra' como representantes de España en el Festival de Eurovisión 2024 ha abierto un debate en el país en el que unos creen que el tema empodera a las mujeres, mientras que otros piensan que las denigra. De hecho, muchos programas de televisión están aprovechando su tiempo en la parrilla de programación para hablar de este asunto, entre ellos 'Espejo público', formato que, a lo largo de una mañana, ha llegado a tratar el tema hasta en tres ocasiones.

Susanna Griso y Nando Escribano en 'Espejo Público'

En el plató del programa de Susanna Griso y algunas de las más duras las ha pronunciado Silvia Carrasco, presidenta de Feministes per Catalunya: "Zorra se oye en las películas porno (...) Porno es la escenificación de la canción.".

Tras escuchar las palabras de Silvia Carrasco, Susanna Griso ha confirmado que ella también está en contra del tema que ha ganado el Benidorm Fest 2024: "Se abre la veda para que los chavales, los niños, canten 'Zorra' y llamen zorra a la compañera de clase porque, total, hay una canción que va a Eurovisión que utiliza ese lema". "¿Por qué ahora intentan, que creo hay bastante trampa en eso, envolverse en la bandera LGTBI y feminista? (...) Porque quieren ganarse a esos colectivos, pero yo creo que de manera fraudulenta", ha explicado la presentadora refiriéndose a la industria musical actual.

Nando Escribano, del lado de Nebulossa

Una de las pocas voces que ha defendido a Nebulossa en el programa ha sido Nando Escribano, quien ha conectado desde el control de 'Espejo Público' para dar su opinión: "No perdamos de vista que, al final, esto es solo una canción, o sea, Nebulossa no pretende cambiar el ritmo de la vida de la gente ni entrar en los libros de historia. Creo que al final todos estamos de de acuerdo en una cosa y es que no nos gusta que a las mujeres os llamen zorras (...) Que cada uno celebre la canción como quiera".

"Yo recuerdo que hace diez años me llamaban maricón y me temblaban las piernas y yo de tanto hablar, escuchar y autodenominarme maricón, ahora, no me afecta (...) No podemos pretender que la canción vaya a cambiar la historia, pero que eso no quita que podamos celebrar y decir que la canción tiene un mensaje que pretende resignificar la palabra. Que yo creo que no lo va a conseguir, pero que nos lo tomemos tan en serio que, al final, es una canción", ha sentenciado el periodista.