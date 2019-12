Suso Álvarez desvela las verdaderas intenciones de Hugo Sierra con Adara tras 'GH VIP 7'

Hugo Sierra se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios de la séptima edición de 'GH VIP'. Poco podíamos imaginar el pasado mes de septiembre cuando Adara Molinero entró en la casa de Guadalix de la Sierra que tiempo después la que parecía una historia de amor idílica iba a convertirse en la auténtica telenovela que ha inundado de contenido todos los magacines de Telecinco. Una confesión de Adara al Maestro Joao desató la gran bomba: no estaba tan enamorada de Hugo como creíamos y estaba empezando a ilusionarse con el italiano Gianmarco Onestini. Desde ese momento los acontecimientos se han ido precipitando y los giros en la historia sucediendo, y es que cuando creíamos que la situación no podía dar más vueltas... lo ha hecho.

Hugo Sierra y Adara Molinero en 'GH VP 7'

Prueba de ello es lo que pasó en la decimocuarta gala de la edición el pasado jueves 5 de diciembre, cuando Adara por fin se reencontró con Hugo Sierra tras meses sin hablar ni verse. Para sorpresa de todos, la chica no se mostró tan contundente como pensábamos y terminó besándose con Hugo Sierra pese a lo que creíamos que sentía por el italiano. Por su parte, este se mostró totalmente decepcionado y abatido por la inesperada reacción de Molinero y dejó el destino de ambos en manos de la chica, una decisión que no ha tomado por ahora, aunque este y Sierra se muestran expectantes.

Así está Hugo Sierra

En esta gala, lo que sorprendió a muchos sin duda fue la reacción de Hugo y es que muchos esperaban que se enfrentase a Adara, especialmente tras haber interpuesto sobre ella una demanda por la custodia de su hijo, algo que parece que ahora ha dejado de lado viendo lo que está por venir. Precisamente, este sábado en 'Viva la vida' hemos conocido cuales serán los próximos movimientos de Hugo Sierra. El colaborador Suso Álvarez explicó que ha podido hablar con él por WhatsApp para saber cómo se encuentra y qué hará con Adara a partir de ahora. "Le he preguntado cómo se encuentra y está bien", empezó contando Álvarez, para después revelar las intenciones de Sierra con su pareja.

Sus próximos movimientos

"Anteriormente se dijo en los programas que Hugo tenía intención de dejar a Adara cuando saliera. A mí me ha dicho él hoy que para nada tiene esa intención. Que él quiere recuperar su relación y su familia. Y cuanto antes recuperar la paz y la tranquilidad". En definitiva, parece que viendo la reacción que tuvo Adara y viendo que es más que probable que pueda reconciliarse con ella, el chico ha decidido echar marcha atrás y luchar por recuperar a su familia. Una decisión que Kiko Matamoros entiende pero que sabe que no es fácil, y es que tal y como contó en 'Viva la vida', "yo lo que le dije en los pasillos, a través de una experiencia personal mía es que era posible que él recuperase su relación pero que el día a día iba a ser muy incómodo y difícil". Paralelamente, Diego Arrabal no dudó en criticar la forma en que reaccionaron Sierra y Gianmarco durante la gala, respecto a la chica: "El otro día se estaban jugando a Adara de una manera que a mi no me sonó bien".