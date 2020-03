'The Walking Dead': Los Susurradores atacan Hilltop en el 10x11

En el anterior capítulo de 'The Walking Dead', los habitantes de Alexandria recibían la inesperada visita de Gamma, lo que les hacía ponerse en guardia. Sin embargo, no pudieron evitar que Beta accediera a las instalaciones, asesinara a unos cuantos habitantes y se enfrentara a Rosita. Ahí fue donde Gamma mostró de parte de quién está al evitar daños mayores al acceder a marcharse con Beta para que él también saliese de allí. Por su parte, Daryl se encontraba cara a cara con Alpha, enzarzándose en una pelea que casi acaba con la vida de ambos. En última instancia aparecía Lydia para ayudar al arquero, sentenciando a su madre y reafirmándose en que ya no volverá a ser una de los Susurradores. Sus palabras fueron disparos certeros que rompieron toda la esperanza de Alpha, consiguiendo que esta por fin decidiera iniciar la guerra.

Somos el fin del mundo

En este, que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche en FOX España, los Susurradores se dirigen hacia Hilltop con una gran horda y con una estrategia perfectamente planificada. Mientras tanto, Daryl, Aaron, Rosita y compañía intentan buscar la forma de evitar esta nueva amenaza, decidiendo si la mejor opción es luchar o huir para no tener que lamentar daños mayores. Además, Eugene vuelve a establecer comunicación con Stephanie, pero esa unión se complica por un contratiempo.

Alpha y Negan en 'The Walking Dead'

Tras ese aberrante encuentro sexual que nos dejó a todos estupefactos, y eso que no llegamos a verlos plenamente en acción, Negan ya se ha convertido oficialmente en uno más de los Susurradores. Además, ha entrado por la puerta grande, contando con la total confianza y el beneplácito de Alpha, que casi le considera su mano derecha, algo que no es del agrado de Beta, que no puede evitar las miradas de rencor hacia el que un día fuera líder de los Salvadores. Sin embargo, a Negan no le importa el resto del grupo, él quiere seguir ganándose el favor Alpha, por lo que no duda en volver a arriesgarse y sugerirle una idea que él considera que es mejor. Sabiendo de lo que es capaz la mujer, la verdad es que Negan ha tenido arrojo para aconsejar.

Ahora que ya tiene su propia máscara y se ha unido al lema con el que los Susurradores pretenden iniciar la guerra, no sabemos qué más busca Negan. Aceptar únicamente formar parte del grupo parece un objetivo pequeño para alguien como él, por lo que debe esconder una intención más en su interior. Lo que nos ha desconcertado es ese consejo que le ha facilitado a Alpha, unas palabras en las que afirma que es mucho más placentero ver cómo el enemigo se arrodilla, se rinde y no tiene más que remedio que unirse a ellos. Con esta declaración parece que, en el fondo, Negan no quiere que nadie de Alexandria pierda la vida, quizá les tenga algo de aprecio después de todo. O simplemente busque poder regocijarse ante la victoria que cree asegurada al estar en el bando contrario.

Llámalo amor

Rosita y Eugene en 'The Walking Dead'

Tras un tiempo sin saber de ella, volvemos a tener noticias de Stephanie, la mujer con la que Eugene consiguió contactar a través de la radio. Ambos han establecido una gran relación, de hecho, él parece que está enamorado de ella. Gracias al satélite que cayó tiempo atrás han averiguado que están mucho más cerca de lo que pensaban, lo que anima a Eugene a pedirle un encuentro para conocerse. Ella también lo desea, pero antes debe consultarlo con su gente. Este tema da mala espina puesto que Stephanie no le permite a él hablar de su existencia con su gente, pero ella sí puede hacerlo con los suyos. De todas formas, a Eugene no le importa pues es capaz de hacer cualquier cosa por seguir manteniendo el contacto.

Por esto todos estos motivos, Eugene se enfada como nunca lo habíamos visto cuando Rosita responde a Stephanie por la radio. No solo ha sentido que se metían en sus asuntos, lo que más le duele es haber roto la promesa que le hizo a Stephanie y poder perder su confianza. Sin saberlo ni quererlo, la radio se ha convertido en una especie de Tinder postapocalíptico que le ha permitido a Eugene olvidarse de Rosita. Sin ir más lejos, cuando Rosita ha descubierto su gran secreto, le ha puesto a prueba retándole a que le diera un beso, acción que el hombre no ha podido completar y que le ha servido para reconocer que Stephanie es ahora la mujer por la que bebe los vientos. Ahora solo nos queda cruzar los dedos para que la ansiada cita tenga lugar y Eugene pueda conocerla, aunque los antecedentes de esta serie nos hacen presagiar que esta historia no va a ser tan feliz como nos gustaría.

La relación entre Carol y Ezekiel parecía más que acabada, sobre todo después de aquel frío encuentro en el funeral de Siddiq, o al menos eso pensábamos la mayoría. En un nuevo giro en esta interminable historia amorosa, Ezekiel acude en busca de Carol para consolarla después de conocer lo que ocurrió en la cueva. El cariño de él hacia ella es más que evidente, pero viceversa no está tan claro. Además, cuando Carol ha descubierto que Ezekiel tiene cáncer, en lugar de conversar con él ha decidido dejarse llevar por la pasión y terminar en la cama. A él no le ha importado mucho esa reacción desmesurada, todo lo contrario. Incluso da la sensación de que ahora Ezekiel cree que tiene una nueva oportunidad si logran sobrevivir, aunque desde fuera parezca que Carol lo ha hecho por pena y pensando que es la última noche que van a poder estar juntos.

Acorralados

Aaron y Eugene defendiendo Hilltop en 'The Walking Dead'

Gracias a Daryl y Lydia han sabido que los Susurradores están a punto de llegar a Hilltop. Sin embargo, la noticia no ha llegado a tiempo, pues ya están acorralados y no han podido sacar a los más pequeños ni solicitar la ayuda de Alexandria y Oceanside. Además, no tienen suficiente gente para luchar, por lo que están en una clara desventaja. Por si fuera poco, Daryl se ha percatado de que Negan está colaborando con ellos, por lo que el asunto pinta muy feo. Pero si hay algo que saben hacer nuestros protagonistas es unir fuerzas para hacer frente a lo que sea. Han salido de situaciones horribles en las que les creíamos muertos, ¿por qué no iba a ser esta una de esas ocasiones?

De hecho, parece que se han organizado perfectamente y han colocado alguna trampa para retardar la llegada de los caminantes. Ese rayito de esperanza se va difuminando cuando les vemos luchar cuerpo a cuerpo con los caminantes. Las escenas resultan totalmente épicas, saben muy bien cuándo tienen que ralentizar una imagen para que sea mucho más impactante y nos frotemos las manos pensando que toca una gran dosis de acción de las que tanto nos gustan. Asimismo, es seña inequívoca de que la guerra ha comenzado, pues Alpha lo está dando todo para acabar con ellos. Su plan está trazado al milímetro y ha logrado acorralarles entre la horda y una línea de fuego que rodea la puerta de Hilltop. Nos quedamos con la miel en los labios sin saber muy bien cómo van a conseguir salir de ahí con vida. De momento, Alpha tiene todas las de ganar, pero estamos acostumbrados a ver cosas imposibles y cualquier cosa podría pasar.