'The Walking Dead': Carol comete una nueva imprudencia en el 10x09

El habitual parón de invierno que llevan a cabo muchas series estadounidenses nos dejó durante unas semanas sin 'The Walking Dead' y con varias incógnitas por resolver. Sin embargo, la espera ha terminado y la ficción ha regresado para continuar la emisión de su décima temporada. Lo último que vimos nos dejó con el alma en vilo, pues un pequeño grupo encabezado por Daryl quedaba atrapado en una cueva repleta de cientos de caminantes, una trampa de Alpha que hizo que la vida de todos ellos quedara en el aire. Además, fuimos testigos de cómo Gamma descubría la verdad sobre su líder, una traición que provocó que la mujer le contara a Aaron información privilegiada sobre los Susurradores. Asimismo, Michonne se marchaba en barco junto a Virgil bajo la promesa de conseguir armas para poder defender a los suyos. Todo ello sucedía mientras en Alexandria lamentaban todavía la muerte de Siddiq, asesinado por Dante.

Las sospechas de Negan

En este, que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche en FOX España, Daryl, Carol y compañía hacen todo lo posible por buscar una salida y poder escapar de la cueva infectada de caminantes. No va a ser una tarea sencilla, sobre todo porque los Susurradores se encuentran al acecho para evitar que salgan de allí con vida. Mientras tanto, Negan decide hablar con Alpha para explicarle sus sospechas, una teoría que, de ser cierta, podría hacerle ganar muchos puntos con la líder de los Susurradores.

Alpha y Beta en 'The Walking Dead'

Una vez fue consciente de que había perdido todo lo que un día llegó a construir como líder de los Salvadores, Negan aceptó vivir en Alexandria e intentar sobrevivir de la mejor manera posible. Sin embargo, matar a Margo mientras defendía a Lydia hizo que todos los planes cambiaran. Ese fue el punto de inflexión en el destino de Negan, que después de varios episodios pasando prácticamente desapercibido, volvía a entrar en acción y a formar parte del juego. Ganarse el aprecio de Alpha no le resultó muy complicado, pues superar unas pruebas fue el único trámite que tuvo que realizar. Quizá la facilidad para unirse al grupo fuese algo extraño, pero en este episodio nos han desvelado el motivo de esa rápida aceptación por parte de Alpha.

La líder de los Susurradores vio en Negan a una persona fuerte y que podría serles leal, pero también vio a un hombre con el que poder satisfacer otro tipo de necesidades más carnales. De esta forma, a modo de recompensa, Alpha se desnuda ante Negan dispuesta a dejarse llevar por la pasión y a mantener un encuentro sexual con él. Visualmente resulta una imagen un tanto perturbadora, sobre todo si tenemos en cuenta que ella no se ha quitado la máscara ni para besarlo. Pero lo importante aquí es que Alpha ha vuelto a demostrar una nueva debilidad dejándose llevar por la lujuria, un aspecto más que le convierte en un ser mucho más humano y vulnerable de lo que cree y quiere aparentar ser ante su grupo. Por tanto, además de Lydia, Negan también podría ser parte de su talón de Aquiles, una pieza más que podrían utilizar para acabar con ella y, por tanto, con los Susurradores.

Dejando este inquietante suceso de lado, debemos retroceder para comprender esa repentina e inesperada recompensa de Alpha. La mujer ha decidido concederle ese premio a Negan después de que este se atreviera a contarle que sospecha que Gamma es la persona que les está traicionando. Lo cierto es que no ha errado el tiro, pues la joven es quien le contó a Aaron el paradero de la horda. Las dudas de Alpha nos confirman que en realidad no había planificado dejar atrapados a Daryl y al resto en la cueva, fueron un cúmulo de circunstancias que le hicieron actuar de semejante modo. Asimismo, Gamma nos confirma que está siendo sincera y que podría cambiar de cualquier bando si le dejan. Por lo menos intentarlo antes de que Alpha confirme las sospechas de Negan y acabe con ella.

Atrapados y sin aparente salida

El grupo atrapado en la cueva en 'The Walking Dead'

La trama principal de este episodio se centra en ese grupo que quedó atrapado en la cueva. Si esperabas dosis de emoción y acción, estás de suerte, pues varias secuencias logran dejarnos sin respiración temiendo por sus vidas. No obstante, tampoco han faltado las habituales conversaciones y esa unión de problemas personales con acciones temerosas e impulsos que no solucionan nada. Centrándonos en su periplo por la cueva, actuar en grupo siempre les ha sido útil y la mejor forma de conseguir salir de cualquier problema. Dicho y hecho, trabajando y pensando en equipo logran superar un primer tramo. Además, cuando Magna ha sido atacada por los Susurradores, ninguno ha dudado en salir corriendo a ayudarla, pues pase lo que pase, siguen siendo una familia.

Un nuevo obstáculo llega cuando Carol da muestras de tener claustrofobia, algo que podría haber tenido en cuenta antes de meterse en ningún sitio. Con el apoyo de todos consigue seguir avanzando hasta llegar a un estrecho túnel que les acerca a la salida. Es ahí cuando volvemos a sufrir un pequeño paro cardíaco, sobre todo cuando la vida del buenazo de Jerry corre peligro al quedarse atascado y al ser alcanzado por varios caminantes. Afortunadamente sus compañeros logran sacarle sin que le hayan mordido, pero casi lamentamos una nueva pérdida de uno de los personajes más nobles.

Las imprudencias salen caras

Lauren Ridloff es Connie en 'The Walking Dead'

Finalmente logran dar con la salida, algo que no les ha resultado complicado porque los Susurradores han cometido el error de indicarles el camino. De alguna forma tenían que justificar que saliesen tan pronto y esta ha sido una manera eficaz y creíble de hacerlo. Pero si pensabas que ya estaba todo resuelto, te equivocabas. Carol vuelve a poner la vida de su gente en peligro cuando decide dar marcha atrás para intentar volar por los aires a la horda, provocando que Daryl, Magna y Connie salga detrás de ella mientras el resto intenta hacer el agujero más grande para poder salir. Así pues, aunque logran alcanzarla a tiempo antes de que muera en el intento, todos consiguen escapar menos Magna y Connie, que quedan atrapadas tras derrumbarse la salida.

Al ver que Jerry no aguantaba más sujetando el tabique, era evidente que algo así iba a suceder. La actitud de Carol deja mucho que desear desde hace un tiempo. La muerte de Henry le afectó de tal modo que hemos perdido a esa mujer sensata y luchadora que tanto nos gustaba. Si siempre hemos halagado su evolución, pues es uno de los personajes que mejor ha sido desarrollado desde el principio, ahora la estamos viendo dar pasos agigantados hacia atrás. Sus imprudencias están saliendo caras a su gente, algo que puede resultar contradictorio si hacemos memoria y recordamos que una de las cosas que más temía Carol era ver a los suyos en peligro y no poder hacer nada para evitarlo. Si bien es cierto que su actitud se justifica por ese dolor y rabia tras la muerte de su hijo, esperamos que este suceso marque un antes y un después y Carol recapacite y comprenda que no puede seguir así.

Además, ante esta nueva situación los sentimientos de nuestros protagonistas vuelven a estar en flor de piel. Por un lado, Carol se siente culpable porque ahora Daryl ha perdido a Connie, con la que empezaba a tener una muy buena y estrecha relación. El enfado del arquero es evidente, pero sabemos que va a hacer lo imposible por sacarlas con vida, aunque lo que desconocemos es si será capaz de perdonar a su amiga. Por otro lado, la historia de amor de Magna y Yumiko quedó en pausa y sin saber muy bien si iban a tener un futuro juntas, pero ahora que Magna podría no regresar con vida, quizá Yumiko comprenda que el amor que sienten es mucho más poderoso que todo lo demás. Tampoco podemos olvidarnos de los Susurradores, que no se quedarán quietos antes los últimos acontecimientos.