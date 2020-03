'The Walking Dead': Beta siembra el pánico en Alexandria en el 10x10

En el anterior capítulo de 'The Walking Dead', Daryl, Carol y compañía hicieron todo lo posible por salir con vida de la cueva en la que quedaron atrapados después de caer en la trampa de Alpha. Con ellos vivimos escenas de verdadera angustia al ver que sus vidas corrían peligro, pero el momento más impactante lo sufrimos de cara al final del capítulo, cuando la salida de la cueva se vino abajo y Connie y Magna quedaron atrapadas. La culpa corroe a Carol, que se siente responsable después de haber cometido varias imprudencias fruto de esa rabia y esa sed de venganza que tiene. Mientras tanto, Negan se atrevía a hablar con Alpha para explicarle sus sospechas sobre un traidor dentro de los Susurradores, una información que Alpha le recompensaba con un encuentro sexual de lo más perturbador para los espectadores.

¿Verdad o mentira?

En este, que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche en FOX España, los habitantes de Alexandria reciben una inesperada visita que les obliga a actuar para protegerse. Los esfuerzos se centran en frenar la amenaza que se aproxima, pero un giro de los acontecimientos cambia todos los planes. Por su parte, Daryl continúa con su estrategia de hallar una nueva entrada que le permita rescatar a Connie y a Magna, pero un encuentro fortuito con Alpha y otros Susurradores le hace estar en peligro.

Gamma en Alexandria en 'The Walking Dead'

Aunque nosotros sabemos que Gamma está actuando de buena fe, que Aaron logró hacerla cambiar de parecer y que el descubrimiento de la mentira de Alpha fue la gota que colmó el vaso, nuestros protagonistas tienen sus dudas respecto a sus palabras. De hecho, Rosita la deja inconsciente de un puñetazo a pesar de que ella se ha presentado desarmada y se ha descubierto la cara como señal de no querer esconderles nada. Sin embargo, es razonable que no confíen en ella después de todo, sobre todo cuando la propia Rosita sigue teniendo pesadillas tras el asesinato de Siddiq. Además, si hubiesen creído sus palabras de buenas a primeras, estarían rompiendo la coherencia de sus acciones.

Para que le ofrezcan el beneplácito de la duda, Gamma reconoce que mató a su hermana por Alpha. Ese es el detalle que había percibido Gabriel, que tiene ese sexto sentido más despierto que nunca. Gracias a esa confesión, deciden hacerle caso y organizar una salida hasta la cueva que les ha indicado, donde supuestamente se encuentran Daryl y el resto. No obstante, Gamma permanece en la celda que antes ocupaba Negan, como medida preventiva y hasta que logre demostrar que merece estar con ellos. Quizá Judith tenga la clave que les haga cambiar de opinión a todos, pues la pequeña sabe sacar el lado bueno de todas las personas, reconociendo que no ve en Gamma ningún monstruo. Además, logra averiguar que si formó parte de los Susurradores es porque se cruzó en su camino con la persona equivocada, como probablemente les haya pasado a otros de los miembros del temido grupo.

La trampa perfecta

El consejo de Alexandria se reúne en 'The Walking Dead'

En esta serie nada es lo que parece. Por ese motivo, cuando todo parecía que iba a terminar bien y que Gamma iba a tener una nueva oportunidad, nos sorprenden con la aparición de Beta en Alexandria. Aunque en un principio cuesta reconocer dónde se encuentra por las imágenes oscuras que nos muestran, no tardamos en percatarnos que ha logrado entrar en la comunidad a través de una de las tumbas, entrando en una de las casas y asesinando a los allí presentes. La táctica ha sido sublime, pues nadie esperaba que accedieran de esa forma, algo que, por otra parte, tendrían como plan reservado en caso de emergencia desde hace mucho tiempo. ¿Quién nos asegura que no tienen otro as en la manga de semejante calibre?

Así pues, la trampa de Beta ha surgido efecto y ha tenido el camino libre para llegar hasta Gamma mientras Gabriel y la mayoría de los habitantes de Alexandria salían en busca de sus amigos. La idea era llevarse a la joven con vida para que Alpha acabase con ella, pero Beta ha tenido que enfrentarse a varios obstáculos. En ese trayecto hemos tenido que lamentar varias muertes, pero la mayoría de los personajes muy secundarios, quizá la más relevante sea la de Laura, aunque pocos la echarán de menos. También hemos sido testigos de la pelea cuerpo a cuerpo entre Beta y Rosita donde, no lo vamos a negar, hemos temido por la vida de Rosita. Su estado no es el óptimo por su temor a dejar huérfana a Coco, pero probablemente el bebé haya sido el motor que le ha movido a sacar la fuerza para enfrentarse a la mano derecha de Alpha.

Cuando parecía que Rosita iba a ser la siguiente víctima, Gamma hace acto de presencia y se entrega para que deje en paz a la gente de Alexandria. Sabe de sobra que si Beta ha llegado hasta allí era por ella, por lo que, si se marcha con él, se acabó el problema. En medio de la oscuridad se topan con el resto del grupo, que no logran capturar a Beta. La muerte de Gamma parecía segura después de lo ocurrido, pero su gesto con Rosita ha sido la clave para que la acepten en Alexandria donde, a partir de ahora, podrá tener una vida mejor y podrá ser Mary sin ningún tipo de careta. De esta forma, la trama de Gamma y su traición concluye aquí, dejándonos como resultado varias escenas emocionantes y repletas de acción.

Cuerpo a cuerpo

Alpha acecha a Daryl en 'The Walking Dead'

Quien también ha tenido que sacar a relucir su don para pelear cuerpo a cuerpo ha sido Daryl. Nuestro arquero favorito ha seguido con su plan de buscar otra entrada a la cueva para rescatar a Connie y Magna. La idea ya tenía sus propias lagunas cuando le vimos marcharse solo y sin el respaldo de sus compañeros, un mal presentimiento que se confirma cuando en su camino se cruza Alpha con algunos de los Susurradores y varios caminantes. Teniendo en cuenta que todavía quedan varios episodios para dar por concluida la temporada, sabíamos que este no podía ser el final de Alpha, aunque la idea de ver a Daryl acabar con ella era bastante atractiva y sugerente.

Ambos se han enfrentado medio heridos, factor clave para que no hayan podido rematar la faena. Además, la inesperada llegada de Lydia ha terminado por equilibrar la balanza, pues la joven ha podido conversar con su madre antes de que esta perdiera la consciencia, dejándonos ver que está del lado de Daryl y compañía. De hecho, Lydia ha sido la encargada de ayudar a Daryl y llevarlo a un lugar seguro para curarle las heridas, dejando a su madre abandonada a su suerte. La importancia de todas estas escenas radica en que Alpha ha comprendido que ha perdido a su hija para siempre, por lo que su talón de Aquiles ha desaparecido. Esto es lo peor que podría pasarles, pues Alpha ha perdido ese temor a herir sin querer a Lydia y ahora está dispuesta a iniciar el fin del mundo. Por fin se acerca la gran batalla que tanto estábamos esperando.