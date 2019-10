Tamara Falcó alucina con Yolanda Ramos: "¿Te ponías las bragas que comprabas en el mercadillo?"

Uno de los momentos más divertidos de la octava entrega de 'MasterChef Celebrity 4' lo han protagonizado Tamara Falcó, Yolanda Ramos y Boris Izaguirre cuando charlaban en la galería mientras sus compañeros se enfrentaban a la prueba de expulsión, que terminó con la marcha de Ana Obregón. Una confesión acerca de los hábitos de compra de la actriz ha sorprendido enormemente a la hija de Isabel Preysler y ha provocado las carcajadas del escritor venezolano.

Izaguirre aprovechó la tranquilidad de la galería y de saber que los tres estaban salvados para comentar con sus compañeras la moda en la década de 1990. "Los 90 vinieron muy bien para Gucci", comenzó diciendo el colaborador de televisión. Tamara, que es diseñadora de moda, quiso añadir información a ese comentario: "Y Calvin Klein. Y Armani". En contraposición, Yolanda Ramos afirmó que ella en los 90 iba los viernes al mercadillo a comprar ropa interior: "Seis bragas, 25 pesetas de entonces".

Tamara no daba crédito a la revelación de la humorista y le preguntó: "¿Te comprabas bragas en el mercadillo?". Ramos le escenificó cómo las vendían en su pueblo: "Del brazo de la gitana. 'Toca esto, nena', y te hacían tocar. Y después te la envolvían en papel de periódico". Boris no podía contener la risa y Tamara, todavía incrédula, siguió planteando sus dudas: "¿Y después te las ponías?". Yolanda, cada vez más sorprendida por la reacción de su compañera, concluyó: "No, hombre, primero las lavabas".

Otro momentazo

La conversación entre Falcó y Ramos no fue el único momento destacable de la noche, ya que se reencontraron en un plató de televisión, con abrazo incluido, Ana Obregón y Antonia Dell'Atte. Parece que las discusiones entre ambas pertenecen al pasado y ahora "está todo bien". Además, ambas han dedicado elogios para el hijo de la otra. Un momento histórico que hizo ponerse de rodillas para celebrarlo a Boris Izaguirre, Anabel Alonso y Vicky Martín Berrocal.