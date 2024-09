Ana Obregón se estrena por sorpresa como colaboradora de 'Y ahora, Sonsoles'

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Y ahora, Sonsoles' sigue reforzando su equipo de colaboradores de esta nueva temporada para continuar librando contra 'TardeAR' la batalla por las audiencias, en la que ya consiguieron vencer durante la gran mayoría de las tardes del curso anterior. El magacín de Sonsoles Ónega en Antena 3 ha fichado a la actriz y presentadora Ana Obregón para que se sume a su plantilla de colaboradores y se ha estrenado este mismo miércoles 4 de septiembre.

Ana Obregón en 'Y ahora, Sonsoles'

, una réplica española de ' Sexo en Nueva York ' que no logró alcanzar el éxito de la original. No obstante, sus proyectos más reseñables y por los que el público la recuerdan son, con la que Obregón tuvo la oportunidad de crear, guionizar y protagonizar su propia ficción.

El magacín de las tardes de Antena 3 ya ha ido pescando grandes fichajes en estos primeros programas de la temporada. De hecho, comenzó con la llegada de María José Suárez, una de las grandes protagonistas del verano por la infidelidad de su expareja Álvaro Muñoz Escassi. Por otro lado, la última de las incorporaciones fue María del Monte, que al igual que Suárez llegó como entrevista y acabó como colaboradora.

La entrada de Ana Obregón en 'YAS'

"Me hace mucha ilusión recibir hoy en este plató a una compañera nueva que se llama Ana Obregón", la ha presentado Ónega. Tras la ovación del público, Obregón se ha pronunciado: "Sonsoles, te admiro muchísimo. Me encanta este programa y me encanta estar aquí, me vais a tener todas las semanas". "En la tele he hecho de todo, me faltaba el tiempo, el telediario... Y estar de colaboradora en este programa, que tratáis temas muy complicados con respecto y veracidad, sin amarillismo", ha elogiado la actriz a los compañeros de su nuevo trabajo.