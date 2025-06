'Tardear', a machete con Carmen Alcayde: "Solo hay que ver dónde ha llegado Jorge Javier y dónde tú"

Por Roberto Ponce López |

Carmen Alcayde ha sido una de las concursantesde la edición que estamos viviendo de ' Supervivientes '. La valenciana no se cortó en ningún momento en Honduras y, a pesar de nodel reality, se hizo hueco en la playa y su amistad con Montoya fue una de las más comentadas de la edición.

Sin embargo, su vuelta a España está siendo más dolorosa de lo que esperaba. En su aparición en '¡De viernes!' la periodista recibió una dura crítica por parte de José Antonio León, al que se le tildó de poco escrupuloso y mal compañero. Tras ello, la valenciana visitó 'Tardear', pero su paso por el programa tampoco fue muy amistoso.

Marta López fue la primera en atacar a Carmen Alcayde en el cara a cara de 'Tardear'

En este caso, Carmen Alcayde se enfrentó cara a cara con los colaboradores del programa quienes les comentaron sin pelos en la lengua todo lo que opinaban de su paso por Honduras. A pesar de que la valenciana consideraba a algunos de ellos como amigos o compañeros, estos no fueron muy amables con ella a quien tildaron de oportunista con Montoya.

Marta López, por ejemplo, le dijo que había sido una "friki fan" del sevillano, actitud que le había dado un poco de vergüenza. Alcayde le contestó: "A mí me da vergüenza que tú que me conoces desde hace 25 años pienses que yo me arrimo a una persona que ha hecho 'Montoya, por favor'".

Por otro lado, Leticia Requejo también fue muy dura con la presentadora. "Te lo digo abiertamente, tu concurso no me ha gustado nada, nada, nada", comenzaba la colaboradora, quien no se quedó ahí. "Me parece que ibas con un solo objetivo que era arrimarte a Montoya, pero te ha salido la jugada con que te has enamorado de él, y al final lo que has hecho es perderte en la luz de Montoya". Alcayde replicó que le daba mucha que pena que compañeros piensen que el sevillano que acaba de empezar en la tele puede brillar más que ella que tiene una larguísima carrera en la televisión.

Luis Pliego fue el más cruel con Carmen Alcayde en 'Tardear'

Aún faltaba lo peor, el round con Luis Pliego

Por su parte, Luis Pliego, que iba a ser el más cruel, empezó con la misma cantinela que los demás colaboradores. "Dices que ibas con Montoya por su luz. Eres una polilla", le comentó en primer lugar. Después criticó a la valenciana por su forma de llorar, que a él le parecía muy falsa.

Sin embargo, el ataque que más iba a doler a la exsuperviviente venía justo después. "Yo te conozco desde el tiempo del 'Tomate' cuando trabajabas con Jorge Javier Vázquez. No hay nada más que ver dónde ha llegado Jorge Javier y dónde has llegado tú", dijo Pliego. La valenciana ante tal ataque dijo: "Bueno Luis, si vamos a golpes bajos porque estás enfadado porque nunca te di una exclusiva...".