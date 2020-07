Telecinco descarta 'GH’ en 2020 y deja su futuro en el aire: “Está en situación de descanso”

El spot en el que Mediaset España avanzaba las principales bazas en el terreno de entretenimiento en Telecinco hizo saltar todas las alarmas al no aparecer 'GH VIP' entre las apuestas del último trimestre del año. ¿Se iba a dar descanso al espacio producido por Zeppelin? Esta es la gran duda que Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, ha confirmado oficialmente en una entrevista a EFE. El espacio no se emitirá este otoño y por ahora su futuro queda completamente en el aire, en su lugar se emitirá la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' con Sandra Barneda al frente.

Jorge Javier Vázquez, conductor de 'GH'

"Gran Hermano' está en situación de barbecho, de descanso. Veremos y hablaremos de cómo será su futuro. Pero en 2020, no", afirma Villanueva, dejando claro que el espacio no cuenta con hueco en la parrilla de Telecinco por ahora. Es más que probable que el motivo de este parón sea el juicio de Carlota Prado, la concursante presuntamente violada en la casa de 'GH'. Parece evidente que Mediaset España quiere evitar a toda costa tener el espacio en emisión (tanto 'Gran Hermano' como sus versiones 'GH VIP' y 'GH Dúo') cuando se produzca el litigio legal para que no haya una nueva espantada de anunciantes como ocurrió en la séptima edición del espacio.

Pese a ello, el grupo de comunicación contará con nuevo reality, aunque en este caso se emitirá en exclusiva en Mitele Plus: 'Sola/Solo'. Este es un espacio de telerrealidad en el que un famoso vivirá solo en unas instalaciones que se construirán en los estudios de Mediaset España. Villanueva explica que el nuevo formato no coincidirá en emisión en 'La isla de las tentaciones', su otro gran reality de la temporada, "para evitar que se canibalice entre sí". Al igual que tampoco sucederá con 'Supervivientes', que el directivo está convencido que "durará muchos años más".

'Idol Kids', la gran apuesta en otoño

De esta forma, y con 'GH' descartado hasta nueva orden, la principal apuesta de Telecinco este otoño será sin duda 'Idol Kids'. El talent show producido por Fremantle y presentado por Jesús Vázquez arrancará este otoño y lo hará con Isabel Pantoja como gran baza para enamorar a la audiencia y es que la tonadillera compartirá mesa de jurado junto a Edurne y Carlos Jean. Paralelamente, Telecinco además apostará en este último trimestre del año por las nuevas temporadas de 'Mi casa es la tuya' y 'Volverte a ver', por 'Sábado deluxe' y por 'La isla de las tentaciones' con Sandra Barneda.