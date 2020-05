Telecinco estrena 'Got Talent: Lo mejor del mundo' el martes 2 de junio

Tras cerrar su quinta temporada con el mejor share de la historia del formato en nuestro país y siendo la edición más vista de los últimos tres años (20,6% de share y 2. 290.000 espectadores), 'Got Talent España' está de vuelta a Mediaset España aunque esta vez de una forma muy distinta a como estábamos acostumbrados. Telecinco estrena el próximo martes 2 de junio en prime time una serie de especiales en los que bajo el título de 'Got Talent: Lo mejor del mundo' descubriremos algunas de las actuaciones más espectaculares y emotivas que se han realizado en las diferentes ediciones internacionales del formato. Por primera vez en nuestro país daremos la vuelta al mundo para conocer cómo son los participantes de 'Got Talent' en todo el planeta.

Santi Millán presenta 'Got Talent: Lo mejor del mundo'

De esta forma, la que será la adaptación española de 'Het Beste Van Got Talent Worldwide' que en Países Bajos se emite con gran éxito desde el pasado año 2012, sustituirá a la serie 'The Good Doctor' en Telecinco y se lanza una vez ha concluido la emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' en Cuatro y Telecinco en el prime time de los martes. Algo coherente ya que es evidente que el público del talent show de Fremantle y el del reality de BulldogTV son muy similares. Por tanto, el espacio se enfrentará a 'El Ministerio del Tiempo' en Televisión Española y a la doble oferta cinematográfica en Antena 3 y laSexta.

En las entregas que forman la primera edición del espacio conoceremos por ejemplo a The Sacred Riana, ganadora de 'Asia's Got Talent' y semifinalista de 'America's Got Talent' o los británicos Jack y Jim, padre e hijo cuya música ha sido reconocida con uno de los preciados Pases de Oro del mismísimo Simon Cowell. Unas actuaciones que formarán parte de la emisión de los martes pero también de la entrega especial Telecinco emitirá el lunes 1 de junio en la franja de access prime time justo antes del inicio de Cine 5 Estrellas. Bajo el título 'Got Talent. Lo mejor del mundo: Empieza el espectáculo', cadena y productora ofrecerán un aperitivo de lo que se verá unas horas después en el programa que en nuestro país presenta Santi Millán.

En marcha el casting de la sexta edición

La crisis sanitaria derivada del coronavirus COVID-19 ha obligado a los responsables del espacio a tener que realizar un casting 100% telemático para la sexta edición. Hasta el próximo 28 de junio los artistas que quieran participar deberán enviar a la página web del programa la documentación requerido, información personal y vídeos y será entonces cuando el equipo de casting asigne a cada uno fecha y hora para acceder a una sala de audición virtual en la que deberán demostrar lo que valen. Una vez seleccionados los concursantes, las audiciones se grabarán en la segunda quincena de Madrid y en estas repetirá el jurado al completo, al igual que Santi Millán como maestro de ceremonias.