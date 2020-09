Telecinco toma medidas para que no se repita el paso de Raquel Mosquera a Pedro Piqueras en 'Sálvame'

Los pasos de 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco 21:00' han sido en más de una ocasión motivo de crítica y es que hay muchos espectadores y también reconocidos periodistas que no entienden que en algunas ocasiones, en el formato de La Fábrica de la Tele no haya un mínimo de seriedad para dar paso a los servicios informativos de la cadena. Esto sin duda ha provocado situaciones incómodas tal y como se han evidenciado en sus rostros algunos presentadores de la cadena como Pedro Piquerass o Roberto Fernández, pero es algo que podría no volver a suceder.

Jorge Javier Vázquez y Pedro Piqueras

La última vez que vivimos algo así fue el pasado martes 22 de septiembre, cuando Jorge Javier Vázquez permitió a la colaboradora Raquel Mosquera dar paso a Piqueras en 'Informativos Telecinco 21:00'. "Vamos a dar paso, señores, a Pedro Piqueras, el gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del 'Telediario' que lleva muchos años en nuestras televisiones" afirmó la peluquera, mientras podíamos ver a Piqueras esperando, con una cara de incomodidad que sin duda evidenciaba el mal rato que estaba pasando. El presentador optó por no responder a las palabras de Mosquera y inició su crónica informativa del día hablando de la Covid-19.

Tras el aluvión de críticas, Mediaset España ha tomado medidas para evitar que esto pueda volver a suceder. De esta forma, este miércoles 23 de septiembre, después de que Jorge Javier Vázquez diese paso a Pedro Piqueras, Telecinco emitía un spot de 30 segundos, separando así la emisión de ambos formatos. Por tanto, se ha evitado que un día más se produzca una pantalla partida entre 'Sálvame' y el informativo y se ha protegido la figura de Piqueras, que ha podido iniciar su espacio sin tener que temer a que se repitiese la situación que un día antes le tocó vivir.

El motivo de la "unión" de emisiones

Esta medida es sin duda arriesgada para Telecinco ya que esta optó por "unir" 'Sálvame Tomate' e 'Informativos Telecinco 21:00' para evitar que hubiese una fuga de espectadores en el salto de uno a otro. De esta forma, sin introducir una pausa entre ambas emisiones se garantizaba que una parte importante de la audiencia iba a mantenerse en el canal y no iba a saltar a Antena 3 tras el éxito que 'Pasapalabra' y 'Antena 3 noticias 2' han tenido en las últimas semanas.

Una estrategia que en algunas ocasiones no ha provocado problemas para el informativo pero que en otras tantas sí. Meses atrás por ejemplo, Pedro Piqueras tuvo que iniciar el informativo mientras Carlota Corredera intentaba hablar con él mientras Lydia Lozano y Antonio Montero estaban gritando y discutiendo en plató. Por su parte, Roberto Fernández tuvo que iniciar en verano su informativo hablando de las explosiones de Beirut mientras una Nuria Marín ajena a lo que estaba pasando no dudaba en bailar y cantar en el programa.