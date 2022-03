Telecinco sigue dando bandazos en busca de recuperar el liderazgo del prime time con sus ofertas. Tras varios cambios de programación, en donde han creado un access prime time sobre la guerra de Ucrania y han movido 'Sábado deluxe', 'Idol Kids' y 'Mi casa es la tuya' por sus bajos datos, el siguiente movimiento vuelve a afectar a estas dos últimas producciones.

Camela, jurado de 'Idol Kids'

Con la llegada de 'La que se avecina', la cadena principal de Mediaset decidió ubicar la segunda parte de la temporada 12 en la noche de los lunes, por lo que el programa de Bertín Osborne se quedaba sin hueco tras dos emisiones. Finalmente, han elegido que el formato de Proamagna se ubique los sábados, por lo que la entrega de Jimmy Giménez-Arnau se verá el 12 de marzo.

El principal afectado por ello es 'Idol Kids', pues después de estar tres semanas emitiéndose en la noche del lunes, saltó al sábado, moviendo así 'Deluxe' al viernes. Con este último cambio en la parrilla, el talent show infantil producido por Fremantle se queda a la espera de ser reubicado en otro lugar. Esta decisión viene dada después de que 'Idol Kids' haya sido incapaz de remontar y semana tras semana siguiera bajando hasta firmar un 8% el 5 de marzo.

¿Dónde podría ubicarse 'Idol Kids'?

La parrilla de Telecinco cambia cada día, de modo que es imposible hacer suposiciones sobre qué pasará en un plazo corto. No obstante, de momento parece no haber sitio para 'Idol Kids', y es que 'La que se avecina' y 'Entrevías' todavía tienen episodios por delante y 'Secret Story: La casa de los secretos' y 'Deluxe' no serán retirados de la parrilla. Así pues, la única opción factible sería que retiraran 'Pasión de Gavilanes' del miércoles o, en su defecto, que el talent infantil ocupara un hueco en el late night.