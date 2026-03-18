Telecinco renueva '¡Allá tú!' tras su máximo de temporada con un 10%

Por Adrián López Carcelén |

'¡Allá tú!' está de enhorabuena. Desde el estreno de la nueva etapa el pasado 12 de enero en Telecinco, el concurso presentado por Juanra Bonet ha ido consolidándose frente a colosos como 'Pasapalabra' o 'Aquí la Tierra'. Según ha avanzado PocoPasaTV, Mediaset España ha decidido renovar '¡Allá tú!' con nuevas entregas, al menos, hasta verano.

Con esta renovación el programa incorporará una importante novedad: el premio máximo pasará de 100.000 a 150.000€, aumentado en 50.000€ la cuantía total. Una muestra más de la confianza que Mediaset España ha depositado en el formato producido en colaboración con Gestmusic, que actualmente se emite de lunes a domingo a las 20:00h.

Juanra Bonet ha estado vinculado en los últimos años a Atresmedia, donde ha presentado programas como '¡Boom!'

Una tendencia al alza

'¡Allá tú!' apuntó el lunes 16 de marzo su máximo de temporada con un 10% y 1.003.000 espectadores, siendo esto un ejemplo de la buena acogida que poco a poco va teniendo en la parrilla de Telecinco. Asimismo, tras este gran dato, el programa mantuvo en la jornada del martes 17 de marzo el doble dígito, con un 10% y 977.000 espectadores.

Jesús Vázquez presentó '¡Allá tú!' en Telecinco

Con esta tendencia,. De hecho, sin ir más lejos, el lunes 16 de marzo ' El diario de Jorge ' marcó un discreto 8,6% y 641.000 espectadores, mientras que ' El tiempo justo ' se quedó cerca con un 8,5% y 657.000 televidentes.

'¡Allá tú!' es uno de los concursos más míticos de la televisión en España. Desde su primera emisión en el año 2004, el programa ha pasado por distintas etapas e incluso cadenas. El último intento de Telecinco por consolidar el espacio tuvo lugar entre 2023 y 2025, con Jesús Vázquez como presentador. En enero de 2026, Mediaset España fichó a Juanra Bonet para reformular el programa y sustituir a 'Agárrate al sillón'.