El 'Telediario' emitirá una entrevista inédita de Lorenzo Milá a George Bush

Por Redacción |

RTVE emitirá un contenido nunca visto antes. La corporación pública ya promociona una entrevista inédita y exclusiva del año 2004 que se podrá ver en el 'Telediario 2'. Los espectadores descubrirán la conversación de Lorenzo Milá y George Bush 20 años después de grabarse.

Lorenzo Milá

La 1 ha confirmado la existencia de una charla desconocida, hasta ahora, y que está a punto de ver la luz. Fue grabada el 12 de marzo de 2004 con el. La pareja decidió conceder una entrevista a TVE con el que en esa etapa era corresponsal en de la televisión Washington tan solo un día después de la tragedia de Atocha para recalcar su solidaridad con España.

La entrevista se grabó en la residencia del embajador Javier Rupérez como muestra de apoyo de Bush al país en un momento crítico, pero no llegó a emitirse. Ahora, casi 20 años después, la segunda edición del 'Telediario', presentada por Marta Carazo, lo mostrará por primera vez en abierto. Su promoción ya ha arrancada bautizada con un lema claro: "La entrevista que nunca se emitió".

El 12 de marzo de 2004, un día después de los atentados de Madrid, el presidente de EEUU, George Bush y la primera dama concedieron una entrevista en exclusiva a TVE: 'La entrevista que nunca se emitió'. #LaEntrevista12M ‼ Muy pronto en@La1_tve y @rtveplay #20años11Mrtve pic.twitter.com/YPr7N1Q09F — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 29, 2024

Entrevista clave

En vídeo, Lorenzo Milá comparte sus sensaciones con los espectadores sobre aquella conversación: "Aquello fue muy 'heavy'", comenta. El periodista reconoce además que no creía que aquel contenido se hiciese público tras tantos años guardado: "No he vuelto a verlo. Ni siquiera sabía que estaba en el archivo y está".