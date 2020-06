12 telenovelas que incluyen tramas LGBT+

Los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar el 28 de junio de 1969 en la ciudad de Nueva York supusieron el punto de partida para la lucha por los derechos del colectivo LGBT+. Desde entonces, su presencia no solo ha ido cogiendo la notoriedad y aceptación en la sociedad que merecen, sino que también han ido ocupando su lugar en las producciones audiovisuales, como es el caso de las telenovelas. En este tipo de producciones se hace especialmente relevante la visibilización y normalización, ya que normalmente cuentan con un público más adulto. Es una forma de acercar los cambios que llegan con las generaciones más jóvenes a través de un contenido que se consume de forma intensiva y casi siempre a diario.

Luisita y Amelia, protagonistas del spin off '#Luimelia'

Como ha ocurrido en el cine o en las series convencionales, el colectivo LGBT+ comenzó teniendo pequeñas representaciones en las telenovelas con personajes que eran meras caricaturas o personajes cómicos y/o pasajeros de la trama. Una tendencia que, por fortuna, ha ido cambiando con los años hasta dar paso a personajes cuyas historias van más allá de su sexualidad o que incluso han empezado ya a colocarse al frente del reparto.

Casos como el de la pareja formada por Luisita y Amelia en España, cuyo éxito en ‘Amar es para siempre’ dio lugar a la serie ‘#Luimelia’; o el de Aris y Temo, dos jóvenes que conquistaron al público mexicano en ‘Mi marido tiene más familia’ hasta el punto de dar pie a que protagonizaran un spin-off, suponen un importante paso en cuanto a la representación LGBT+ en las telenovelas, aunque es evidente que aún queda un largo camino por delante. En FormulaTV recogemos algunas telenovelas que, a lo largo de los años, han presentado personajes destacados del colectivo.

1 'La vida en el espejo' (1999)

Mauricio y Jim en 'La vida en el espejo'

Producción emitida en la cadena mexicana TV Azteca, ‘La vida en el espejo’ gira en torno a Santiago (Gonzalo Vega) e Isabel (Rebecca Jones) y sus respectivas “aventuras” fuera de su longevo matrimonio, a lo largo del cual tuvieron tres hijos en común. Entre ellos se encontraba Mauricio (José María Yazpik), quien junto a Jim (Manuel Blejerman), plasmó por primera vez en la televisión mexicana los anhelos y deseos de una persona homosexual.

A lo largo de la telenovela, se fue mostrando la relación entre ambos personajes, aunque en un segundo plano, dado el protagonismo que ostentaban los personajes de Santiago e Isabel. No obstante, aunque Mauricio y Jim protagonizaron escenas románticas, apenas se dio contacto físico entre ellos, ni siquiera caricias. Un primer vistazo a una relación homosexual bastante básico que, además, no contaba con la aprobación de Santiago, padre de Mauricio.

2 'Machos' (2003)

Ariel habla con su padre sobre su orientación sexual en 'Machos'

‘Machos’ fue una telenovela chilena que se estrenó en Televisión Española a finales de 2003, apenas unos meses después de su inicio en su país de origen. La producción contaba la historia de una familia tradicional encabezada por Ángel Mercader (Héctor Noguera), quien se empeñaba en mantener una férrea autoridad sobre sus siete hijos varones, a los que les “exigía”, entre otras cosas, comportarse como verdaderos “machos”. El título, de hecho, es todo lo contrario a lo que promete, puesto que sus tramas se empeñan en derribar los tópicos de la típica masculinidad tóxica. Para ello, sus creadores incluyeron el primer personaje en una telenovela chilena abiertamente gay, Ariel Mercader (Felipe Braun), quien también fue el primero en ostentar dicha orientación sexual en una telenovela emitida en España.

Ariel, tercer hijo de Ángel, regresaba al hogar familiar después de vivir diez años en Barcelona con el fin de recuperar la relación con su familia después de que su padre lo repudiara tras enterarse de su homosexualidad. Un detalle que el resto de la familia acaba conociendo por boca del protagonista y que, aunque no se muestre abiertamente (dado que se plantea que la pareja de Ariel no lo acompaña en su viaje), supone un punto fuerte a la hora de convertir a Ariel en el principal foco de lucha contra el machismo que domina a su familia. Tal y como explicaron los guionistas de la telenovela Sebastián Arrau y Coca Gómez en una entrevista realizada en agosto de 2019 para Canal 13, Ariel supone un apoyo para que el resto de hermanos “salgan del armario” ante su padre, en cuanto a los distintos secretos que cada uno oculta por temor a la reacción del patriarca. Una característica que lo convierte en un personaje potente y con un peso considerable a lo largo de la telenovela.

3 'Los exitosos Pérez' (2009)

Tomás y Martín en 'Los exitosos Pérez'

Adaptación de la argentina ‘Los exitosos Pells’, ‘Los exitosos Pérez’ fue una telenovela mexicana que se estrenó en Televisa a mediados de 2003 y que contaba la historia de Martín (Jaime Camil), un exitoso presentador de noticias que es suplantado por Gonzalo, un hombre físicamente igual que él, contratado para tal fin después de que el jefe del presentador lo diera por muerto tras una fuerte disputa. La telenovela presenta, de hecho, un protagonista gay, dado que, tras “ocupar” la vida de Martín, Gonzalo descubre que el famoso presentador mantiene una relación clandestina con Tomás (José Ron), hijo del dueño de la cadena para la que trabaja, por temor al rechazo.

A pesar de estar casado con Sol (Ludwika Paleta), Martín había confesado su orientación sexual a su mujer, con quien de hecho no mantenía una buena relación en el ámbito privado. Dos detalles que no encajan cuando Gonzalo sustituye al presentador, especialmente cuando empieza a sentir y mostrar cierta atracción hacia Sol, actitud contraria a la de Martín, quien está enamorado de Tomás. La relación entre estos dos personajes, de hecho, acabó con final feliz, aunque no evitó que los actores que los interpretaban lanzaran una dura queja: tanto Camil como Ron, sobre todo el primero, denunciaron públicamente el hecho de que, aunque habían grabado algunas escenas en las que sus personajes se besaban, todas ellas fueron censuradas en su posterior emisión en Televisa.

4 'Las Aparicio' (2010)

Julia y Mariana en 'Las Aparicio

‘Las Aparicio’ es una telenovela mexicana que se estrenó en abril de 2010 y contaba la historia de una familia compuesta únicamente por mujeres, a raíz de la “peculiar” mala suerte que corren los hombres de la familia al morir de forma repentina, como una maldición. Un grupo encabezado por Rafaela (María del Carmen Farías), la matriarca, a quien acompañan sus hijas Alma (Gabriela de la Garza), Mercedes (Ximena Rubio) y Julia (Liz Gallardo) y sus nietas Ileana (Paulina Gaitán) e Isadora (Eva Sophia Hernández). Entre ellas, es Julia quien acaba manteniendo una relación con Mariana, amiga de la infancia con la que comparte su sueño de convertirse en actriz, mientras ambas están a cargo de un catering.

Sin embargo, Julia es una mujer que prefiere ignorar la creciente tensión sexual con Mariana para centrarse en la relación que mantiene con su novio Armando, un destacado futbolista que mantiene relaciones con otras personas a sus espaldas. Dos lazos sentimentales que sacan a la luz la bisexualidad de Julia, cuya relación con Mariana da un paso al frente cuando ella confiesa su amor a la hija de Rafaela, rompiendo así cualquier barrera que pudiera existir entre las dos. Una historia que, junto a los intentos de la telenovela de romper los tabúes y estereotipos sobre las mujeres o tratar asuntos tan controvertidos como el aborto, recibió duras críticas de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana.

5 'Amores verdaderos' (2012)

Jean Marie y Stefano, durante su boda en 'Amores verdaderos'

Remake de la telenovela argentina ‘Amor en custodia’, ‘Amores verdaderos’ narra la historia de amor de Victoria (Erika Buenfil) y su hija Nicole (Eiza González) con sus respectivos guardaespaldas, José Ángel (Eduardo Yáñez) y Francisco (Sebastián Rulli). La producción mexicana, al igual que su predecesora argentina, incluye entre su amplio abanico de personajes a una pareja gay, con los nombres de Jean Marie (Rubén Branco), un cocinero, y Stefano (Archie Lanfranco), un publicista. Su relación, aunque secundaria dentro de la producción, comienza de forma totalmente fortuita en un parque, después de que el primero encontrara por casualidad al perro perdido del segundo.

Dicho punto de partida acaba dando lugar a más “citas” entre ambos, a lo largo de las cuales van pasando de la amistad al amor romántico, lo que condujo a la pareja a contraer matrimonio rodeado de su entorno más íntimo a pesar de contar con la desaprobación inicial de Odette (Lilia Aragón), madre de Stefano. Un momento de absoluta felicidad que tuvo una especial relevancia, dado que fue la primera ceremonia de enlace entre dos personas del mismo sexo que se emitió en la televisión mexicana y convirtió a ‘Amores verdaderos’ en la primera telenovela emitida en Estados Unidos que incluía la boda entre dos gays.

6 'Amar es para siempre' (2013)

Amelia y Luisita en 'Amar es para siempre'

Con parejas como Maite (Maite Zaldúa) y Camino (Aria Bedmar) en ‘Acacias 38’ o Teresa (Carlota Olcina) y Ana (Marina San José) en ‘Amar en tiempos revueltos’ como predecesoras, la relación de Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira) se convirtió en todo un fenómeno desde que comenzó a estrecharse en la octava temporada de ‘Amar es para siempre’. La telenovela diaria de Antena 3 comenzó mostrando una amistad entre ambas que se fue estrechando con el tiempo, hasta que la pareja optó por romper las barreras de los años 70, época en la que la homosexualidad seguía siendo considerada como un delito.

Luisita y Amelia decidieron así vivir su amor sin miedos, recibiendo el apoyo de algunas personas de su entorno, después de compartir el primero de muchos momentos tiernos juntas, con los que poco a poco lograron conquistar a la audiencia de ‘Amar es para siempre’ hasta convertirse en todo un referente para el colectivo LGBT+. Tal fue el éxito que la pareja cosechó entre los fans, que dio pie a que Atresmedia diera luz verde al desarrollo del spin-off ‘#Luimelia’, donde el amor entre Luisita y Amelia daba el salto al año 2020 para desarrollarse a lo largo de seis capítulos de ocho minutos de duración que se emitieron a través de la plataforma Atresplayer Premium, arrasando en redes sociales con cada emisión.

7 'Rastros de mentiras' (2013)

Félix y Nico en 'Rastros de mentiras'

‘Rastros de mentiras’ es una telenovela brasileña que aterrizó en la cadena Rede Globo en mayo de 2013 y que contaba la "lucha" entre los miembros de una adinerada familia para tomar el control de un hospital. Entre dichos parientes, se encontraba Félix (Mateus Solano), hijo mayor de César (Antonio Fagundes) y Pilar (Susana Vieira), un hombre ambicioso que se alejó de la trayectoria familiar en medicina para estudiar administración y poder trabajar en la junta directiva del hospital. Casado con Edith (Bárbara Paz), Félix mantiene oculta su bisexualidad mientras juega sucio contra su familia con tal de ponerse al frente del hospital, hasta que Niko (Thiago Fragoso), un chef, se cruza en su camino tras ser rechazado por su padre a raíz de su orientación sexual.

De esa forma, comienza una relación que se va estrechando con cada episodio, a medida que Niko consigue sacar la mejor faceta de Félix y alejarlo de la mala senda que había estado recorriendo hasta entonces en nombre de su ambición. El esperado beso entre ambos personajes, no obstante, se hizo esperar: no se dio hasta el penúltimo episodio de la telenovela, convirtiendo a ‘Rastros de mentiras’ en la primera telenovela brasileña en mostrar un beso entre personas del mismo sexo. Escena que, por desgracia, fue censurada por cadenas como la mexicana TV Azteca, mientras que en Perú fue emitida con un aviso previo ante la posibilidad de “herir sensibilidades”.

8 'Papá a toda madre' (2017)

Rafael y Rodrigo en 'Papá a toda madre'

En 2017, Televisa estrenó la telenovela ‘Papá a toda madre’, que recogía varias historias de hombres muy diferentes, viviendo en el mismo barrio, y las relaciones con sus diversas familias y sus distintos conflictos. Entre dichas historias, la producción incluía a los personajes de Rafael y Rodrigo, un veterinario y un policía interpretados por Andrés Zuno y Raúl Coronado, quienes mantenían una relación sentimental como otra cualquiera. Dos personajes que convirtieron a ‘Papá a toda madre’ en una pionera al protagonizar el primer beso gay emitido en prime time en México. Un gesto que fue mayoritariamente aplaudido por el público, mientras una minoría se lanzó a recoger firmas a través de Internet para que retirasen la producción.

Entre las muchas voces a favor de la pareja, se encontró la del actor español Sergio Mur, uno de los protagonistas de la telenovela, quien manifestaba así una opinión muy contraria a la homofobia inicial que demostraba su personaje, Jorge, un abogado muy religioso y estricto a quien no le agrada demasiado la llegada de Rafael y Rodrigo al barrio. A pesar del recibimiento inicial, la pareja va encontrando su hueco entre sus vecinos, participando en las tramas principales y mostrando su vida más allá de su relación, en un recorrido en el que se incluye su búsqueda incansable y entusiasta para dar con una forma de convertirse en padres. De hecho, Rafael y Rodrigo llegan incluso a pedirle ayuda a su amiga Renée (Maite Perroni) para que ejerza como madre subrogada.

9 '100 días para enamorarse' (2018)

Juan, un chico trans, y Emma, su amiga y novia, en '100 días para enamorarse'

Telenovela argentina que se estrenó en mayo de 2018, ‘Cien días para enamorarse’ cuenta la historia de Antonia (Nancy Dupláa) y Laura (Carla Peterson), dos amigas de toda la vida muy distintas entre sí, y sus distintas relaciones familiares y amorosas. Entre ellas, la producción recoge el desarrollo de la relación entre Antonia y su hija Juana (Maite Lanata), quien tras confesar a su madre que es transexual, inicia su transición para convertirse en Juan con el apoyo de su madre. Una conclusión a la que llega después de estallar al recibir como regalo, por parte de su abuelo, un vestido que rechaza.

A través de la producción argentina, el público pudo ser testigo del duro camino de Juan mientras hace frente a distintos obstáculos, entre ellos el rechazo que nace en algunas personas de su entorno escolar y familiar. Más allá de ese aspecto, Juan también protagoniza una trama romántica con Emma (Malena Narva), una de sus compañeras de colegio que, al igual que Antonia, no duda en aceptar su situación y quererlo tal y como es. Una emotiva y profunda historia enmarcada en una telenovela que trata temas tan serios como el acoso escolar, la diversidad familiar, el divorcio o la drogadicción, y cuyo éxito dio lugar a una versión chilena, homónima, que se estrenó a finales de 2019, donde el personaje de Juan es sustituido por Martín, papel que interpreta la actriz Teresita Commentz.

10 'Amar a muerte' (2018)

Juliana y Valentina en 'Amar a muerte'

Remake de ‘El cuerpo del deseo’, ‘Amar a muerte’ es una telenovela mexicana que comenzó a emitirse en Nova a principios de 2020 y se centra en la historia de amor entre Lucía Borges (Angelique Boyer) y León Carvajal (Michel Brown). No obstante, para muchos seguidores, hubo una pareja cuya relación eclipsó la historia principal: Juliana (Bárbara López) y Valentina (Macarena Achaga), hijas de El Chino y León, respectivamente, dos de los protagonistas. Denominadas por los fans como Juliantina, el dúo conquistó a la audiencia con una historia de amor que arrancaba como una estrecha amistad e iba creciendo con cada episodio, mientras lidiaban con sus respectivos problemas y los conflictos que iban surgiendo a su alrededor, entre los que se incluye el hecho de que, tras morir sus padres, sus almas “transmigraron” a otros cuerpos.

De hecho, el seguimiento de Juliantina dio lugar a un enfado por parte de algunos de los fans cuando su primer beso no pudo verse por completo ante las cámaras. Un movimiento que ejerció la suficiente presión como para que el siguiente, al igual que el resto de muestras de cariño entre Juliana y Valentina, ya no se “disimularan”. La pareja fue la “antecesora” de Alejandro (José Pablo Minor) y Miguel (Diego Amozurrutia), conocidos en las redes como Miguelandro. Su relación, en la que se incluye el hecho de que Alejandro es bisexual, se desarrolló a lo largo del remake de ‘Cuna de lobos’, estrenado en abril 2019, como parte del proyecto “Fábrica de sueños”, que consiste en “actualizar” las telenovelas clásicas de mayor éxito de Televisa en formato corto, de unos 25 episodios. Un proyecto que también incluye la telenovela ‘La usurpadora’, estrenada en septiembre de 2019, que también incluyó una pareja homosexual formada por Pedro (Paco Rueda), un policía militar que desea mantener su orientación sexual en secreto, y Osvaldo (Pierre Louis).

11 'Pequeña Victoria' (2019)

Marlene y Emma, dos mujeres transexuales, en 'Pequeña Victoria'

Telenovela argentina, ‘Pequeña Victoria’ cuenta la historia de cuatro mujeres muy distintas unidas por el nacimiento de un bebé. Jazmín (Julieta Díaz), una exitosa ejecutiva, decide subrogar el vientre de Bárbara (Natalie Pérez), quien conoce a Selva (Inés Estévez) en uno de sus viajes a la clínica durante el embarazo. A ellas se une Emma (Mariana Genesio), una mujer transexual que resulta ser la donante de esperma, y que acaba uniéndose al resto de implicadas para criar entre las cuatro a la pequeña Victoria. Un personaje principal con el que logra poner el foco sobre la transexualidad no solo a través de Emma, sino también a través de su entorno.

Miembro del reparto principal, el personaje de Emma está interpretado además por Mariana, actriz transexual, en el que es su primer papel protagonista. Además, la telenovela incluye no solo más personajes trans, como es el caso de la madre de Emma, Marlene (Osmar Núñez), una mujer luchadora que la ayudó a forjar su identidad de género y que sufre problemas de salud. Las amigas de la protagonista, mujeres trans que han sido amparadas por Marlene, también están interpretadas por actrices de dicho colectivo: Lucía Escobar interpreta a Pía, la mejor amiga de Emma; Sofía Diéguez da vida a Violeta, una mujer con una niñez muy complicada; Julia Amore actúa en el papel de Mara; y Payuca es Glenda.

12 'Juntos, el corazón nunca se equivoca' (2019)

Aris y Temo, protagonistas de 'Juntos, el corazón nunca se equivoca'

En junio de 2017, se estrenó en México la telenovela 'Mi marido tiene familia', a la que siguió una segunda parte bajo el título de 'Mi marido tiene más familia', centrada en las idas y venidas de la familia de Julieta (Zuria Vega) y Robert (Daniel Arenas) y su entorno. En ella, además, se incluía la historia de amor entre los jóvenes Aristóteles (Emilio Osorio) y Cuauhtémoc (Joaquín Bondoni). Dos personajes que, con su creciente acercamiento a lo largo de la telenovela, lograron conquistar a la audiencia, que conseguía que su relación, bajo el nombre de Aristemo, arrasara en redes sociales con cada episodio. Tras la conclusión de la telenovela, en la que se incluyó el más que esperado primer beso de Aris y Temo, su rotundo éxito entre los seguidores dio paso no solo a una producción teatral, sino también a un spin-off con los dos chicos como protagonistas.

Bajo el título de ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’, la producción relata el salto de Aris y Temo a la vida universitaria, lo que supone un gran cambio en su vida al tener que mudarse de Oaxaca a Ciudad de México. Para ambos supone el hecho de descubrir un entorno completamente diferente al que están acostumbrados, en el que descubren nuevas experiencias y continúan su desarrollo a nivel de pareja e individual, abordando temas tan serios y de actualidad como la homosexualidad y la homofobia, el bullying, la depresión o el suicidio. La telenovela se convirtió así en la primera producción mexicana con una pareja gay como protagonista y se estrenó el 24 de junio de 2019 con un total de 26 episodios, que acabaron incluidos en la plataforma de streaming Novelas Nova apenas cinco meses después.

Bonus La telenovela turca 'Kiliç Günü' (2010)

Protagonistas de la primera escena íntima entre dos gays en Turquía de la telenovela 'Kiliç Günü'

A pesar del gran éxito que han ido cosechando en todo el mundo las telenovelas turcas, lo cierto es que, con respecto a la representación LGBT+, aún hay muchísimo camino por andar. Las producciones están marcadas por una sociedad muy conservadora que no favorece la representación de personajes de dicho colectivo, incluso cuando la homosexualidad es, en teoría, legal desde el siglo XIX. La realidad son casos como el de septiembre de 2019, cuando el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) impuso una multa a la emisora privada Fox TV por mostrar un beso entre dos lesbianas en la serie estadounidense '9-1-1'. Pese a que apenas duraba un segundo, alegaron que la escena iba "contra los valores de familia turcos". Sin embargo, en 2010, la telenovela 'Kiliç Günü' se convirtió en toda una pionera en la televisión turca y mostró ya en su primer episodio una pareja homosexual.

La escena, protagonizada por el actor Serdar Yegin en el papel de Baris Kiziltan, miembro de la familia principal, ocurría en una habitación donde el personaje se encontraba semidesnudo, en la cama, junto a un hombre. Un momento de intimidad entre dos personas del mismo sexo que sorprendió a la audiencia turca, dado que era la primera vez que se mostraba algo así en la televisión del país. "No usamos estas escenas para provocar. Si tuviéramos tal propósito, habríamos dado las imágenes a la prensa antes", defendió por entonces el productor Habertürk, tal y como recogió el periódico turco Radikal, mientras que Yegin confesó sentirse abrumado ante las posibles reacciones que pudiera provocar la escena, especialmente cuando acababa de casarse. El equipo de la serie no quiso arriesgarse mucho más y, aunque habían grabado un beso entre los actores Tardu Flordun y Tugrul Tülek, no se emitió. Una decisión que no evitó que, a causa de su papel como hombre gay, Tülek fuera despedido del canal TRT Children's. Además, por desgracia, 'Kiliç Günü' acabó de forma precipitada poco después, tras sumar tan solo ocho episodios.