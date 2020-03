Asociaciones de familias LGTBI denuncian que 'OT 2020' elija el tema de Zahara contra la gestación subrogada

No está siendo una semana sencilla para 'OT 2020' más allá de todas las medidas que se están tomando para prevenir los contagios del coronavirus. El lunes 9 de marzo se hizo el reparto de temas para la Gala 9 y a Eva le asignaron la canción "Hoy la bestia cena en casa" de Zahara, quien a su vez es profesora dentro de la Academia. La concursante no se sintió muy cómoda con su tema y no por la letra, sino por el tono. Y si a esto se le suma su falta de interés en el primer pase de micros, hacen que esta actuación esté siendo una de las más comentadas de estos días.

Zahara y Eva, en 'OT 2020'

Pero no se queda aquí el asunto. Pues un número de asociaciones de familias LGTBI (Asfagalem, Crezco, FLG, Galehi, Galesh y Son Nuestros Hijos) se han unido para redactar en un comunicado que "respetamos profundamente la libertad de expresión artística a la vez que lamentamos la elección por parte del programa 'Operación Triunfo', de una cadena de televisión pública, de una canción que ataca a las familias y las niñas, niños y niñes nacidos por gestación subrogada.

En un momento de la canción, Zahara canta: "Si eres tan valiente / Préstame tú tu vientre / Véndeme los hijos / Que tengan tus hermanas / Déjame que beba / Un poco de tu sangre / Sácate los ojos / Alquílame tu carne"; haciendo un claro alegato en contra de la gestación subrogada. "Entendemos que la autora tiene derecho a expresar una opinión y que esta puede ser en contra, pero también nos gustaría aclarar que existen procesos de gestación subrogada garantistas con las partes participantes del proceso", reza el comunicado.

"Utiliza a nuestras familias para lucrarse"

Las asociaciones firmantes aseguran defender "una regulación digna de la gestación subrogada en España similar a la que existe en la actualidad en países referentes en la lucha de los derechos de las mujeres como Canadá, Reino Unido o Portugal". Además, hacen una invitación formal a "la autora de la canción y a la dirección del programa 'Operación Triunfo' a que las conozcan antes de formarse una idea equivocada de ellas", haciendo referencia las familias que se han formado gracias a esta técnica de reproducción.

"Lucharemos siempre contra los abusos y contra quien utilice la gestación subrogada como vehículo para el enriquecimiento personal, ya sea por su implicación directa en los procesos como por la difusión de mensajes, a favor o en contra", explican en el comunicado. Sin embargo, vuelven a dirigirse a la autora sin mencionar su nombre: "Puede inspirarse en la gestación subrogada o cualquier otro tema para crear su producto musical, pero lamentamos que utilice a nuestras familias, con menores en ellas, para promocionarse y lucrarse".