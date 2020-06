12 series que han renovado el tratamiento de tramas LGBT+

Aunque parezca mentira, en la búsqueda de la igualdad y diversidad todavía queda mucho camino por recorrer. Las personas del colectivo LGBT+ llevan años luchando por lograr la inclusión en la sociedad, sin embargo, aunque se ha avanzado algunos pasos, no es tan sencillo como debería ser. El cine, la televisión y los medios de comunicación en general juegan un papel importante en esta lucha, pues forman una gran plataforma que permite llegar a todo tipo de público de una manera rápida y global, facilitando la visibilidad.

En ese ámbito, la ficción televisiva cada vez se encuentra más comprometida con la lucha y contribuye a la visibilidad aportando tramas protagonizadas por personajes LGBT, desde referentes que ya quedan más remotos como 'Queer as Folk' o 'The L Word'. Además, en muchas ocasiones esta inclusión se realiza de forma natural y otras de manera reivindicativa, dejando claro la importancia de conseguir una sociedad más igualitaria y tolerante. Desde FormulaTV queremos recopilar algunas de las ficciones más actuales que apuestan por la visibilidad y por ofrecer un espacio importante al colectivo LGBT.

1 'Dead to Me'

Natalie Morales y Linda Cardellini en 'Dead to Me'

Original de Netflix, creada por Liz Feldman y estrenada en la plataforma de vídeo bajo demanda en el año 2019, ‘Dead to Me’ se ha convertido en una de las ficciones más aclamadas de los últimos tiempos. Protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini, tras el éxito cosechado por su primera temporada, esta comedia negra regresaba en 2020 con su segunda tanda de episodios en los que nos sorprendían con una nueva historia de amor. Una de sus protagonistas se enamoraba de una mujer, mostrándose así abiertamente bisexual. Además, su romance se producía con total normalidad, sin prestarle mayor importancia al hecho de mantener una relación con otra persona del mismo sexo. De este modo, la serie no solo da visibilidad al colectivo, también lo hace de una forma completamente natural.

2 ‘Diario de una futura presidenta’

Charlie Bushnell en 'Diario de una futura presidenta'

Con la llegada de Disney+ también hemos podido disfrutar de contenido propio original. Entre sus estrenos se encuentra la ficción ‘Diario de una futura presidenta’, una comedia familiar protagonizada por la joven actriz Tess Romero, encargada de interpretar a Elena. La serie sigue las vivencias de esta adolescente, pero también la de su familia y amigos con los que comparte el día a día. En ese círculo en el que se mueve Elena nos encontramos con Camila (Jessica Marie Garcia), abiertamente homosexual, o al menos delante de todo el mundo menos de sus padres. A pesar de que comparte piso con su chica, se esconde cada vez que sus progenitores acuden de visita por el miedo al qué dirán. Ser libre de amar a quien quieras es un tema que también está presente en la figura de Bobby (Charlie Bushnell), hermano de la protagonista. Su orientación sexual queda en el aire jugando así con las dudas de un joven adolescente que empieza a cuestionarse sus sentimientos y a recapacitar sobre qué es lo que de verdad le gusta y quiere.

3 ‘Élite’

Arón Piper y Omar Ayuso en 'Élite'

Con tres temporadas disponibles en Netflix, 'Élite' se ha convertido en una de las series de adolescentes más seguidas y con mayor repercusión de los últimos años. Sus protagonistas son jóvenes que se ven envueltos en diferentes problemáticas, incluidos los líos amorosos. Una de las parejas que más ha dado de qué hablar y que ha resultado más explosiva es la formada por Omar (Omar Ayuso) y Ander (Arón Piper). A través de "Omander" han tratado la homosexualidad de manera natural y sin frivolizar, mostrando su amor con las idas y venidas típicas de cualquier pareja, pero sin focalizar las tramas siempre en esta dirección. De este modo, aunque han lidiado con la aceptación individual y familiar, los conflictos personales de cada uno de ellos van más allá de su orientación sexual. De hecho, también les hemos visto enfrentarse a problemas enfocados a la cultura o a la enfermedad.

4 ‘Día a día’

Isabella Gómez en 'Día a Día

Netflix apostó por una ficción familiar con 'Día a día', una serie que relata las vivencias de una familia latina residente en Estados Unidos. Penélope (Justina Machado) encabeza la familia que completan su madre Lidia (Rita Moreno) y sus hijos, Alex (Marcel Ruiz) y Elena (Isabella Gomez). La joven es quien acapara nuestra atención porque protagoniza una de las tramas de temática LGTB más importantes. La adolescente empieza a dudar de si le gustan los hombres o las mujeres, hasta que reconoce que sus gustos se inclinan por las chicas. El miedo a reconocerlo se apodera de ella, pero logra hable abiertamente del tema con su familia, recibiendo el apoyo especial de su madre. El mayor conflicto se produce con su abuela, aunque con el paso de los episodios el tema va perdiendo importancia para ganar en normalidad, naturalidad y reivindicación de los derechos del colectivo.

5 ‘Sex education’

Ncuti Gatwa y Asa Butterfield en 'Sex Education'

En enero de 2019 Netflix incorporaba a su reparto ‘Sex Education’, una producción original de la compañía que narra la historia de Otis (Asa Butterfield), un adolescente retraído y tímido que vive con su madre, Jean (Gillian Anderson), que ejerce de terapeuta sexual. El joven afronta los problemas típicos de su edad, pero lo hace con la constante presencia de la sexualidad. Entre su grupo de amigos destaca Eric, papel encarnado por el actor Ncuti Gatwa. A través de su mirada asistimos a una historia de libertad de expresión en la que la homosexualidad se trata con normalidad y se explora desde diferentes puntos de vista. Así pues, el personaje sufre por amor como cualquier otro chico de su edad, al mismo tiempo que lucha contra la homofobia y por intentar ser feliz sin que nadie se atreva a juzgarle.

6 ‘Merlí’

Carlos Cuevas y Davis Solans en 'Merlí'

Dudar sobre tu orientación sexual no debe asustarte. Nadie elige de quién se enamora, más bien suele ser algo que ocurre sin más, sobre todo cuando el roce termina haciendo el cariño. No obstante, es de comprender que a veces cueste reconocer y asumir qué es lo que se quiere, especialmente cuando eres adolescente y los problemas y la incertidumbre son el pan de cada día. En 'Merlí' tenemos un claro ejemplo, pues aunque Bruno (David Solans) tardó en comprender y aceptar su homosexualidad, a Pol (Carlos Cuevas) todavía le costó un poco más comprender que el corazón tiene motivos que la razón no entiende. Su historia de amor no fue nada sencilla por todos esos miedos que se apoderaban de la mente de ambos, pero finalmente el amor acabó triunfando y demostrando que nada más importa cuando quieres a una persona. Romance que ha continuado explorándose en 'Merlí: Sapere Aude', disponible en Movistar+.

7 ‘Brooklyn Nine-Nine’

Cameron Exposito y Stephanie Beatriz en 'Brooklyn Nine-Nine'

Aunque 'Brooklyn Nine-Nine' siempre ha sido una ficción que ha defendido la visibilidad y la inclusión a través del personaje del Capitán Holt (Andre Braugher), el equipo de la serie decidió ir un paso más allá en la quinta temporada, cuando optaron por mostrar al público que el personaje de la detective Rosa Díaz es bisexual. Esta revelación coincidía con las declaraciones de la actriz que le da vida, pues Stephanie Beatriz reconocía en 2016 su bisexualidad. Así pues, Díaz confesaba su condición sexual a sus compañeros, que trataban el tema como algo normal, sin embargo, los guionistas quisieron mostrar que no siempre es sencillo dar ese paso, sobre todo cuando tu propia familia no lo acepta. Esta trama nos enseñó la cara más amarga, pero también nos recordó la importancia de amar libremente para poder ser plenamente feliz. Las cinco primeras temporadas las puedes encontrar en Netflix.

8 ‘La casa de las flores’

Paco León y Cecilia Suárez en 'La casa de las flores'

Creada y dirigida por Manolo Caro, ‘La casa de las flores tiene un característico humor negro y una de sus mayores sorpresas fue el personaje de María José, abogada transexual y papel defendido por Paco León. En este caso, uno de los aspectos que muchos han criticado es que el personaje transexual fuese interpretado por un actor cisgénero en lugar de concederle esa oportunidad a una intérprete transexual. El propio actor se defendía de las críticas alegando que lo había hecho lo mejor que sabía y sin ninguna intención de frivolizar, todo lo contrario, el objetivo era contribuir a esa visibilidad. De hecho, es innegable la visibilidad de un personaje así en una serie accesible a nivel mundial.

9 ‘Euphoria’

Hunter Schafer y Zendaya en 'Euphoria'

La serie revelación de HBO del año 2019 es una de las ficciones que más ha apostado por la visibilidad y lo ha hecho de una forma natural y arriesgada a partes iguales. 'Euphoria' protagonizada por Zendaya, juega con los sentimientos y las dudas amorosas de sus jóvenes protagonistas, pero también ha sido un escaparate para mostrar la transexualidad como algo normal. El personaje de Jules, amiga de la protagonista, está encarnado por Hunter Schafer, primer punto a favor al contar con una actriz trans defendiendo este papel. No obstante, aunque Jules lidia con esta condición, el tema no se llega a mencionar explícitamente ni obtiene todo el protagonismo, dando más importancia a otras circunstancias y problema de la joven para aportar ese granito de arena en la normalización.

10 'Pose'

Protagonistas de 'Pose'

Ambientada en la ball culture del Nueva York de finales de los años 80 y comienzos de los 90, ‘Pose’ es una de las creaciones de Ryan Murphy más rompedoras y que más ha aportado en la lucha por la visibilidad del colectivo LGBT. Su elenco cuenta con varios actores y actrices trans que participan de la vida nocturna y de baile de los ambientes LGTBI de la época. Sin embargo, las diferentes tramas que forman la historia no solo ofrecen protagonismo a estos personajes, también abarca temas como la estigmatización del SIDA y denuncia la situación real que vivían estos colectivos en aquellos años. Si quieres sumergirte en este apasionante universo, la ficción se encuentra disponible en Netflix y HBO España.

11 'Vida'

Mishel Prada y Melissa Barrera en 'Vida'

Tanya Saracho se encuentra detrás de 'Vida', una producción de Starz protagonizada por Melissa Barrera y Mishel Prada y estrenada en el año 2018. La ficción se centra en la historia de Emma y Lyn, dos hermanas que llevan vidas muy diferentes y que se ven obligadas a regresar a su hogar familiar cuando su madre fallece. En ese momento descubren que guardaba un gran secreto: su compañera de piso era en realidad su esposa. Esta circunstancia es el punto clave que les permite iniciar un viaje en el que tienen cabida aspectos como la gentrificación, la identidad y la diversidad. De este modo, la serie se sumerge en la visibilidad de una forma natural y alejándose de tópicos, permitiendo a sus protagonistas cometer errores y cuestionarse su propia identidad.

12 ‘When We Rise’

Guy Pearce y Charles Socarides en 'When We Rise'

Estrenada en el año 2017 y creada y dirigida por Dustin Lance Black, ‘When We Rise’ es una ficción que narra la historia de los primeros grupos del colectivo LGTB que surgieron en Estados Unidos. A través de la mirada de dos de sus principales activistas, nos muestran cómo fue ese arduo camino repleto de derrotas y victorias, que vivieron su punto álgido en los disturbios del pub de Stonewall. Los actores Guy Pearce y Rachel Griffiths son los encargados de dar vida a los protagonistas, mientras que Michael K. Williams, Mary-Louise Parker y Whoopi Goldberg completan el reparto. Si te apetece conocer de cerca la lucha por la diversidad de este colectivo pionero en la búsqueda de la consecución de derechos civiles de las personas LGBT, esta miniserie de 8 horas de duración se encuentra disponible en HBO España.