Televisión Española responde a las quejas por "ocultar" la bandera de España durante las Campanadas

La figura del defensor del espectador es muy importante en Televisión Española, de hecho, es quien que da voz a las quejas y sugerencias de los espectadores de las cadenas públicas. El 31 de enero tuvo lugar el primer programa de 'RTVE responde' y Ángel Nodal se puso al frente para tratar de resolver cuestiones relacionadas con la polémica suscitada entorno a la bandera de España proyectada bajo el reloj de la Puerta del Sol que no se vio a través de los canales de la Corporación.

Toñi Prieto en 'RTVE responde'

Toñi Prieto acudió a plató para responder a la vídeopregunta de un santanderino que hizo referencia al gran volumen del adorno floral que había detrás de Anne Igartiburu y Ana Obregón. "Tapaba casi por completo la bandera de España", afirmó la parte consultante, para lanzar después una cuestión que fue muy viral en las redes sociales tras la retransmisión: "¿Se ocultó intencionadamente la proyección?".

La directora de entretenimiento de Televisión Española negó en rotundo este hecho: "No, el adorno floral que figura en el balcón se hizo con una previsión de un mes y pico antes; no improvisamos". Es más, se emitió un vídeo recopilatorio de otras Campanadas para demostrar que esa decoración era algo habitual y confirmó que la Comunidad de Madrid comunicó "a las doce de la mañana del día 31" que se efectuaría esa proyección. Asimismo, ha dejado claro que la ubicación del balcón no hubiera permitido que aparecieran presentadoras y bandera al completo en un mismo plano: "Tendríamos que picar la cámara".

Quejas por no emitir el concierto de Nacho Cano

Justo antes de hablar del asunto de la bandera, Prieto recibió una pregunta relacionada con la decisión de no retransmitir en directo el concierto del exmiembro de Mecano. "Cuando se nos comunicó que iba a durar cinco minutos, nosotros ya teníamos una escaleta preparada", afirmó Prieto. Sin embargo, la duración no fue el problema, sino la escasa antelación con la que se enteraron en Televisión Española de su puesta en marcha: "Nos lo comunicaron dos o tres días antes", finalizó.