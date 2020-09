Las claves de la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó', explicadas por Joaquín Oristrell

Después de 370 episodios emitidos durante casi dos décadas, 'Cuéntame cómo pasó' se enfrenta a su vigesimoprimera temporada con el mismo espíritu pero dispuesta a renovarse antes de caer en la monotonía de la longevidad. La serie de Televisión Española, producida por Grupo Ganga, ya graba sus nuevas entregas en sus instalaciones en un polígono industrial de Pinto (Madrid) donde se encuentra su mítico plató. FormulaTV ha hablado con Joaquín Oristrell, coordinador de guiones, para conocer las claves del regreso de los Alcántara a La 1.

"Estamos trabajando ya en la siguiente temporada, que en este caso la va a coordinar Alberto Macías, porque yo estoy con 'HIT'", afirmó a FormulaTV en una entrevista concedida en marzo de 2020. Pero los cambios provocados por la crisis del coronavirus han modificado los planes de la productora y, finalmente, el guionista vuelve a estar implicado en 'Cuéntame'. "Si la vida no nos hubiera presentado la pandemia, todo eso que te dije hubiera sido verdad. Pero apareció la Covid-19 y con todos esos tiempos de confinamiento, me pidieron que planteara la nueva temporada", asegura.

Ana Duato e Imanol Arias en una imagen promocional de 'Cuéntame cómo pasó'

Después de 'HIT', Oristrell debutará tras las cámaras en esta producción como director del primer capítulo de 'Cuéntame'. "No tenía la intención de hacerlo, pero me pidieron hacer una prueba para comprobar cómo usaremos unas cámaras en determinadas cosas que queremos contar. Me pidieron que lo hiciera y justo estoy en ello. Estoy con los guiones y con la dirección", explica.

'Cuéntame' busca sorprender

Lejos de caer en la repetición, la serie busca sorprender a los espectadores con su temporada 21: "Queremos que siempre vean algo nuevo, cosas que pueden gustar o no, porque eso ocurre. Pero esperamos que mantengan en vilo a la audiencia y que digan: '¡Madre mía, lo han vuelto a hacer!'", argumenta Oristrell. "Se ha filtrado que haremos un salto temporal al presente, pero ahora no puedo contar nada. Solo diré que le daremos una explicación y se verá que no es exactamente así", añade.

Respecto a las tramas de la nueva tanda de episodios, Grupo Ganga prepara "bastantes sorpresas" para los espectadores: "Se ambienta en el año 1992-93 y tiene cierto aire de thriller. Van a salir personajes nuevos y vamos a intentar dar una parcela un poquito más importante a la parte joven, sin abandonar a los clásicos". "Cuando las cosas funcionan a lo largo de tantos años, te da miedo renovar demasiado. Pero estamos ante propuestas valientes y yo creo que merece la pena arriesgar", afirma. La temporada arrancará con el fallido cumpleaños de Antonio Alcántara (Imanol Arias), seguirá narrando la crisis del matrimonio y profundizará en un triángulo amoroso protagonizado por la joven María Alcántara (Carmen Climent), teniendo mayor peso en las próximas entregas. Además, Silvia Abascal, Jan Cornet y Lola Baldrich se incorporan a la serie, algunos con "tramas centrales y otros más episódicas".

Aunque se desconoce el número de episodios y si se partirán en dos bloques como ocurrió con la temporada 20, 'Cuéntame' graba las nuevas entregas "con la idea de emitirlos seguidos". Pero, dependerá de Televisión Española y "sus necesidades de programación". De hecho, ni siquiera tiene claro si este podría ser el final de la ficción: "Siempre me planteo las temporadas como si fuera el último año y por eso las cerramos. La anterior fue la única temporada en la que yo he estado que no ha habido un cierre real, cualquiera de las anteriores, con la marcha de Carlitos (Ricardo Gómez) o con la familia saludando desde el escenario, podría haber sido el final de la serie". "Y este año vamos a hacer lo mismo. Si la serie sigue gozando de buena salud, los actores están dispuestos a seguir y TVE también, pues supongo que seguirá, pero está en la mano de los espectadores", asegura.