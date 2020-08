El Consejo de Informativos de RTVE denuncia las agresiones a periodistas en la manifestación antimascarilla

Los negacionistas del coronavirus están convencidos de que los medios de comunicación mienten respecto a la información que ofrecen de una pandemia que, según ellos, no existe. Mantienen que el gobierno tiene comprados a las televisiones, radios y periódicos y que por eso no dicen "la verdad": que no hay riesgo y, por eso, protestaron el domingo 16 de agosto en la Plaza de Colón de Madrid, para pedir que se suavicen las medidas de seguridad empezando por la retirada de mascarillas.

Manifestación del 16 de agosto contra el uso de la mascarilla

Como era lógico, muchos medios se acercaron hasta el lugar de la concentración para informar a los espectadores de cómo estaba ocurriendo todo. Sin embargo, no fue un trabajo fácil, pues tuvieron que soportar insultos, les querían echar y gritaban: "televisión, manipulación". El lunes 17 de agosto, el Consejo de Informativos de Televisión Española denunció públicamente los hechos a través de un comunicado.

"El Consejo de Informativos de TVE muestra su apoyo a los profesionales de RTVE y a los compañeros de otros medios y cadenas de televisión que han tenido dificultades para ejercer su deber de informar al cubrir manifestaciones autorizadas este último fin de semana", publican en sus redes recordando que existe la "libertad de información y "entendemos que dicho derecho es compatible con el derecho a la libertad de expresión, en el que no cabe el acoso a los profesionales de la información". Dicho esto, exponen que "no debe ponerse en riesgo la salud de los profesionales y del resto de ciudadanos" y por ello piden respeto, porque "sin periodismo no hay democracia".

"Corruptos, mentirosos, terroristas", algunos de los insultos que hemos recibido informadores y reporteros durante la concentración de negacionistas en la Plaza de Colón de Madrid. A mi equipo y a mí nos han escupido, zarandeado e incluso pegado patadas. Es intolerable #AsiNo pic.twitter.com/4SdALlPXBO — Javier Mohedano (@JavierMohedano) August 16, 2020

Escupen a un cámara mientras trabaja

Escupir a una persona es una falta de respeto tremenda, pero el hecho se agrava en tiempos de coronavirus. El cabreo de los negacionistas con los medios de comunicación llevó a una de las manifestantes a escupir a un cámara de TVE. Pero no se quedó ahí el acto de la mujer. Después de lanzar el escupitajo, dedica una peineta a los espectadores y acaba golpeando la cámara.