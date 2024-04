Por Mario de Hipólito de Sande |

Ana Pastor ha conseguido una de las entrevistas más buscadas y esperadas. Se ha reunido con Luis Rubiales en la República Dominicana para 'El objetivo'. Este momento se ha estado esperando desde hace mucho tiempo, pero llega justo en plena "Operación Brody", en la que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está siendo investigado.

Luis Rubiales y Ana Pastor durante la entrevista para 'El objetivo'

La entrevista. El polémico tema de Jenni Hermoso fue uno de los que hizo saltar a la entrevistadora. Mientras Rubiales se defendía desesperadamente,. "Yo voy por la calle y", aseguraba él. "y por coacción", respondía ella. "Yo solo hablé 15 segundos con la señora Hermoso en el avión, si eso es una coacción, cualquier conversación con alguien lo es", se defendía Rubiales. "Parece que la justicia no lo considere igual.", le recordaba la periodista.

En todo momento, Rubiales se quiso mantener firme en que no hubo ninguna agresión sexual, dado que "no hay más que verlo". "Todo el mundo efectivamente lo vio", insistía Pastor. Finalmente, era él quien concluía el tema asegurando no haber vivido una buena etapa. "El que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado en la calle, sin trabajo y defenestrado, he sido yo", sentenciaba.

Otro de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando Ana Pastor le recordó que habían registrado su casa y la sede de la RFEF. "Pero de mi casa lo que se haya llevado si hay algo que me quieran preguntar lo aclararé, pero le repito, esto es lo más importante porque habrá gente que piense que yo he pegado mordiscos por lo que ha salido publicado en algunos medios de comunicación", le replicaba Rubiales. "No lo pensamos nosotros. Insisto, indicios de corrupción, perdone, señor Rubiales, la Guardia Civil, la Fiscalía anticorrupción y la jueza, no solo la gente que nos esté viendo", incidía la entrevistadora.

La inconformidad de Rubiales con la manera de entrevistar de Ana Pastor

En varias ocasiones de la entrevista, Rubiales acusaba a Ana Pastor de manipular sus palabras. "Eso es una manipulación, lo que estás haciendo ahora mismo es una manipulación (...) Creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora", sentenciaba el exfutbolista cuando trataban el tema de Jenni Hermoso. Pero no fue la única vez que se mostró inconforme con el trato que estaba recibiendo por parte de la periodista, ya que, según decía, no podía responder. "Señora Pastor, si cada vez que quiero contestar me interrumpe, va a ser imposible, déjeme que conteste", la advirtió.