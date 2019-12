Susanna Griso se negó a ser portada de Interviú: "Me daban bastante la brasa"

Susanna Griso lleva años siendo una de las presentadoras más conocidas de la televisión en abierto de España. Estar constantemente en el foco mediático le ha hecho llegar propuestas curiosas y, en ocasiones, indeseadas. La periodista recordó una de ellas en el programa de 'Espejo público' del día 11 de diciembre, cuando aseguró haber rechazado ser portada de Interviú unas cuantas veces.

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo público'

La revelación se produjo cuando el programa hablaba del calendario solidario de los vecinos de Pedrazas de San Esteban (Valladolid). En éste los habitantes de la localidad se desnudan para recaudar dinero para luchar contra el alzheimer. Una de las organizadoras del proyecto invitó a Griso a sumarse al próximo calendario, a lo que la presentadora respondía que: "Lo que no ha conseguido Luis, siendo director de Interviú, quizás lo consigues tú por una buena causa".

"A Susanna se lo propuse tantas veces que ya no me acuerdo de eso", confirmaba el aludido, Luis Rendueles, uno de los tertulianos del programa. "No me lo recuerdes. Cuando Luis trabajaba para Interviú nos daba bastante la brasa a algunas", comentaba la presentadora, a lo que Rendueles puntualizaba: "A algunas no, a ti. Te daba bastante la brasa a ti".

Desnudos y mucho más

La conocida revista cerró a comienzos de 2018 después de haber publicado posados de conocidos rostros durante sus 40 años de historia. Entre ellos se encontraron Marisol o Terelu Campos, pero también algunos hombres como Jesús Vázquez, quien fue el primero en 2010, o Pelayo Díaz. La revista fundada en 1976 iba más allá de las portadas, incluyendo relevantes trabajos de investigación periodística.