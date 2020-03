HBO retrasa el estreno de 'The Undoing' a otoño por el coronavirus

El prometedor catálogo de estrenos de HBO para esta primavera se está viendo mermado por la crisis del coronavirus. Tras el reciente retraso indefinido de 'Patria', la cadena de pago ha anunciado un nuevo desplazamiento que afecta a uno de sus títulos más potentes, 'The Undoing', impidiendo que pueda participar en la próxima edición de los Emmy al quedar fuera del plazo de elegibilidad.

Hugh Grant y Nicole Kidman en 'The Undoing'

Sin concretar una nueva fecha, HBO ha confirmado a TVLine que "ante la situación actual, 'The Undoing' pasa a estrenarse en otoño", dejando atrás su lanzamiento original, programado para el 10 de mayo. De esta manera, la adaptación de la novela "Tú ya lo sabías" se une a otras producciones estadounidenses que pretendían conquistar la primavera, como la cuarta temporada de 'Fargo' o 'The Walking Dead: World Beyond', que todavía no han anunciado sus nuevas ventanas de estreno.

Este giro de los acontecimientos no impedirá a Nicole Kidman competir por el Emmy, ya que la segunda temporada de 'Big Little Lies' sí podrá ser una de las protagonistas de la próxima gala al haberse estrenado en junio de 2019. Por lo tanto, la oscarizada actriz podría volver a recoger el galardón que ya reconoció su labor como Celeste en 2017, y el año que viene no cabe duda de que será una de las principales candidatas para volver a subirse al escenario por 'The Undoing'.

Un cambio radical

'The Undoing' ha sido creada por David E. Kelley, responsable creativo de 'Big Little Lies', y dirigida por Susanne Bier ('El infiltrado'). Su punto de partida es una violenta muerte, que provoca que la idílica vida de Grace (Kidman), exitosa psicóloga y madre de familia todoterreno, dé un giro de 180 grados, ya que empieza a descubrir que su marido no es la persona que ella creía. Por el momento, este misterio se queda en la recámara de HBO, por lo que habrá que esperar algo más para desentrañarlo.