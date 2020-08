Terelu Campos amenaza con abandonar 'Viva la vida': "Ya me fui de un programa, me puedo ir de otro"

Terelu Campos y Carmen Borrego se sienten muy traicionadas con 'Viva la vida', programa en el que ambas son colaboradoras. Las hermanas han sido noticia en los últimos días al difundirse la noticia de que, junto a su madre María Teresa Campos, protagonizarán una película de Santiago Segura, algo que ya se ha desmentido.

Terelu Campos, muy cabreada en 'Viva la vida'

El equipo de 'Viva la vida' llamó a Terelu y Carmen para preguntarles si era verdad esta noticia y que se explayaran, con total confianza, diciendo qué opinan del director. "Mira, perdóname, yo ya he trabajado con los Javis y tengo un nivel, en todo caso si me llaman Almodóvar o Amenábar...", comentaba la hija mayor durante la llamada. Lo que no sabían es que las conversaciones estaban siendo grabadas y que se emitirían en el programa.

Tras hacerse pública la llamada, las hermanas entraban en el plató muy enfadas. "A partir de hoy no voy a coger el teléfono a ningún miembro de este equipo", decía visiblemente molesta Carmen Borrego, a lo que su hermana añadía: "Yo con las personas que creo que me pueden grabar no hablo. Es más, ni les cojo el teléfono". Con estas palabras, las dos dejaban claro que esta jugarreta ha supuesto un antes y un después en su relación con el equipo de 'Viva la vida'.

"Para mí es una traición"

Toñi Prieto preguntaba a Terelu si sabía qué miembro del equipo era el que le había llamado. "Sé perfectamente con quién he hablado, con el subdirector del programa", respondía segura, antes de amenazar con dejar el programa. "Te voy a decir una cosa, Toñi. Yo me fui de un programa y me puedo ir de otro tranquilamente. Para mí es una traición".