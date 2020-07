Terelu Campos reacciona a los duros ataques de María Patiño: "Tengo un nudo en el estómago y en el corazón"

En el año 2014 comenzó la enemistad entre Terelu Campos y María Patiño desde que esta última fuera la elegida para presentar 'Sábado deluxe' durante las ausencias de Jorge Javier Vázquez, un puesto que antes cubría la primera. Las dos lo entendieron y parecía que todo estaba bien entre ellas, pero sin duda fue el inicio del fin de esta relación.

Terelu Campos, en 'Viva la vida'

Desde entonces, ha habido altibajos en su relación, pero parece que la enemistad entre ambas se ha avivado más últimamente. Ambas iban a reencontrarse en 'La última cena', pero finalmente Patiño no pudo asistir por enfermedad. Terelu creyó esto, asegurando que su compañera nunca faltaría al trabajo por otro motivo. Sin embargo, Diego Arrabal le insistía en que era mentira, algo que a la hija mayor de la Campos le extrañaba, pero acabó diciendo: "Si es mentira me importa un pimiento". Esta última declaración ha sentado fatal a la presentadora de 'Socialité', que ha respondido muy duramente dejando entrever que una reconciliación es difícil que se produzca próximamente.

El sábado 11 de julio, Terelu acudió al plató de 'Viva la vida' y se enfrentó a las siguientes declaraciones que Patiño había dicho sobre ella: "Me ha decepcionado enormemente Terelu", "Es incapaz de vivir ningún triunfo ni sonreír. Se recrea en la tragedia", "Terelu Campos es soberbia", "Cuando escucho hablar de las desgracias de Terelu me reboto porque es una privilegiada. Tiene de todo" y "A mí que utilicen a la padre para amedrentar a un compañero no me gusta nada".

Demasiado impacto

A continuación, se mostró una serie de imágenes en las que Patiño se despachaba a gusto hablando de su Terelu. Tras verlo, la invitada estaba visiblemente afectada y preguntó al equipo: "¿Por qué se me pregunta a mí cuál es el motivo del distanciamiento? ¿Podéis hacer un vídeo de las perlas que yo he dicho de algún compañero?", dejando claro que sería imposible debido a que ella nunca les ha criticado. Tras una pausa publicitaria, Terelu declaró que ver esas imágenes le habían provocado "demasiado impacto. Me he ido a publicidad con un nudo en el estómago y en el corazón". Además, reconoce que si no ve estos programas es por este motivo: "Si yo estoy sentada en mi casa y veo cosas como esta, pues sufro. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente".