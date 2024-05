Belén Esteban dice sí a un 'GH VIP All Stars' en Telecinco

Por Redacción |

Aprovechando los concursantes de 'Supervivientes: All Stars' que se han ido desvelando en Telecinco durante estas semanas, 'Ni que fuéramos Shhh' planteaba a Belén Esteban una pregunta realizada por un espectador que quería saber si la 'princesa del pueblo' aceptaría concursar en una hipotética versión 'All Stars' de 'GH VIP', el concurso que ganó en 2016.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'

", contestaba directamente Belén Esteban, sorprendiendo con su determinación por volver a entrar en la casa de Guadalixde Telecinco, con la intención de volver a dar momentazos televisivos como su pijama lila con animal print.

Ante la contestación de Belén Esteban, Kiko Matamoros reaccionaba diciendo que la pondría "a parir". "La pena es que no entrarías conmigo porque te ganaría. Tú calla que abandonaste 'GH VIP', tiraste la toalla", le respondía Esteban a su compañero de Matamoros. "Si me hubiesen pagado lo que te pagaban a ti...", añadía Matamoros.

"En este tiempo que he estado alejada de la televisión, me he reseteado y sé lo que quiero, y sé la mujer que soy y la fuerza que tengo. Me da igual a quién me metieran, entraría y con la cabeza bien alta. El programa que hice fue bueno, pero lo disfrutaría. Así que Mediaset, ya que estáis llamando a todo el mundo, llamadme", terminaba, expresando que es "una mujer empoderada".