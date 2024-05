Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 28 de mayo, 'Late Xou con Marc Giró' recibió la visita de Belén Esteban casi dos semanas después de que arrancara su nueva etapa en 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame' en Canal Quickie. Un reto profesional del que la invitada tuvo ocasión de hablar con Marc Giró, a quien pareció sorprender un tanto con sus tajantes respuestas al hablar de la ausencia de Terelu Campos.

Belén Esteban habla de Terelu Campos en 'Late Xou'

, planteó el presentador, justo antes de plantear a su invitada un juego basado en sus compañeros de Canal Quickie., se limitó a responder Esteban. El presentador planteó entonces "si no la queréis vosotros, muy bien, ¿pero si ella va?", ante lo que la madrileña lanzó una clara pulla a su excompañera, en referencia a su próximo salto a la televisión: "Hombre,".

"¿Le abriríais la puerta?", indagó Giró. "Yo no", respondió Esteban, sin rodeos, para después volver a dar una negativa cuando el presentador quiso saber si "incluso se la cerrarías". "No, yo creo que cuando hay que estar, hay que estar", se limitó a manifestar la colaboradora, de quien Giró recordó que "tú has sido fiel". "No solo yo. Yo y muchos compañeros. Yo respeto que haya gente que no quiera, porque tengan otras expectativas en su vida profesional, pero no se la espera", concluyó Esteban.

"Me ha dolido"

Las palabras de la colaboradora llegaban casi dos semanas después de que Campos fuera tema de conversación en el arranque de 'Ni que fuéramos', a raíz de la llamada de Cristina Tárrega a Kiko Matamoros y Víctor Sandoval. Fue entonces cuando los presentes, entre ellos la propia Esteban, repasaron las llamadas y mensajes de sus excompañeros, entre los que no figuraban ni Campos ni su hermana Carmen Borrego.

"A mí no me ha mandado un mensaje para decirme nada", desvelaba María Patiño de Campos, después de que Lydia Lozano contara que había visto a la presentadora en Televisión Española y le había desvelado que había recibido una oferta para volver a Mediaset. "A mí tampoco. A mí me ha extrañado y me ha dolido, porque las quiero y sé que ellas me quieren, pero no entiendo las cosas", confesaba entonces Esteban, a quien le había "sorprendido mucho" el silencio de Campos "porque siempre que he tenido algo, he tenido una llamada o un mensaje. Y cuando a ella le ocurre algo, también yo la he llamado siempre".