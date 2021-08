Terelu Campos repite conexión en su sucio sofá a pesar de las críticas: "Siguen apareciendo"

El 8 de agosto de 2021, 'Viva la vida' conectaba con Terelu Campos y la audiencia del programa de Telecinco se fijaba en un detalle que le puso la cara roja a la colaboradora de televisión: la suciedad que se veía en el sofá donde estaba sentada la hija de María Teresa Campos. Los usuarios de las redes no tardaron en fijarse también y criticaron cómo podían tener ese sillón así de "churretoso".

El antes y el después del sofá de Terelu Campos

Una semana después de aquello, los telespectadores del formato presentado por Toñi Moreno en verano estuvieron muy pendientes a la conexión con Terelu Campos para comprobar si la hermana de Carmen Borrego había reaccionado a la cantidad de mensajes que recibió por culpa de las manchas que tenía el sofá a cuadros de color crema.

Pues un momento que he visto a Terelu y si que es verdad que tiene el sofá de casa de su mami de Málaga lleno de manchas, con tanto servicio, no me lo explico. #VivaLaVida429 — @anaisdenin3 (@anaisdenin3) August 15, 2021

Hola Terelu, habéis limpiado el sofa, pero no lo suficiente.

Siguen apareciendo rodalazos de sudor por la parte del canto.#VivaLaVida pic.twitter.com/bvrvvsIj09 — Cherry Batasuna (@Chunlihentai) August 15, 2021

Terelu te estamos viendo solo para ver si el sofá tiene nuevas manchas desde la semana pasada. #VivaLaVida429 — Richard Relaño (@ricardorelpat) August 15, 2021

#VivaLaVida429 Si yo estoy aqui viendo la tele, no es por Terelu, es por el brazo del sofá, que habia que comprobar si en una semana han tenido tiempo para que vaya Luz y lo limpie, ya que la Thermomix, esas cosas no las hace — Alguien Opinando (@RSerrano2010) August 15, 2021

#VivaLaVida429 Una cosa verdadera ha dicho Terelu:Aviles,no esta bien de la cabeza.

Otra coosa verdadera,el sofa..resplandece???? — Alguien Opinando (@RSerrano2010) August 15, 2021

#VivaLaVida429 Terelu lleva toda la semana lavando el sofá.... hoy está como una patena pic.twitter.com/AQt6kMkYOv — Nada Serio (@NadaSerio5) August 15, 2021

#VivaLaVida429 Terelu estrena sofa.Ah no,que es el mismo pero limpio! — Alguien Opinando (@RSerrano2010) August 15, 2021

Algunos de ellos fueron muy claros y consideraron que el sofá de Terelu Campos seguía sucísimo con respecto a la semana anterior. "Sí que es verdad que tiene el sofá de casa de su mami de Málaga lleno de manchas, con tanto servicio, no me lo explico", escribía un internauta. "Habéis limpiado el sofá, pero no lo suficiente. Siguen apareciendo rodalazos de sudor por la parte del canto", aseguraba otro de ellos.

¿Resplandeciente?

Por otra parte, ciertos usuarios de las redes sociales defendieron que el sofá de Terelu Campos había cambiado totalmente de aspecto. "El sofá resplandece", señalaba uno de ellos. "Terelu lleva toda la semana lavando el sofá... Hoy está como una patena", indicaba otro. "Terelu estrena sofá. Ah, no, que es el mismo pero limpio", bromeaban también.