La primera cena de esta entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' ha sido todo un reto para los cuatro participantes, sobre todo para Gianmarco Onestini, que era el anfitrión de la velada y debía preparar comida para Sofía Suescun, Terelu Campos y Yurena. La cantante, anteriormente conocida como Ámbar, y la hermana de Carmen Borrego fueron dos invitadas agradecidas, pero la de Pamplona se lo puso complicado al italiano.

Sofía Suescun, Terelu Campos y Gianmarco Onestini en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Spaghetti de la sonrisa, involtini del buon umore y pastel del amor fueron los tres platos que conformaban el menú del exsuperviviente. Nada más leerlos, Suescun señaló que le parecían de una persona muy "empalagosa" y así se lo transmitió al anfitrión una vez los probó, criticando el punto de la pasta y lo "pesado" que era el tiramisú que había preparado Onestini.

Por otra parte, Yurena se mostraba de lo más amorosa con Gianmarco mientras que Terelu Campos se fijaba en los aspectos más formales de una cena, como por ejemplo no dejar a los convidados sin un plato en la mesa. Tras degustar el menú, los cuatro participantes de 'Ven a cenar conmigo' trasladaron la velada al jardín del italiano para dar comienzo a la fiesta. ""Maracaná" me parece una mierda. Si el baile es una mierda no voy a participar. No me gusta hacer el ridículo intencionadamente, que lo hagan ellos", soltaba Suescun al ver que el exrobinson había planeado bailar su tema "Maracaná" con ellas.

Terelu explotó

La discusión entre ambos estaba más que servida con el comentario de la ganadora de 'Supervivientes 2018' y el italiano no dudó en responderle. "Si no lo quieres bailar, no lo bailes. Un poquito de autocrítica y un poquito menos de quejas, gracias. Eres una amargada", contestaba Gianmarco, intentando que la de Pamplona rebajara sus comentarios. "Ay venga, que me aburro, que me voy a mi casa y no bailo yo. Me pillan un poco mayor las discusiones estas", espetaba Terelu Campos, abandonando la fiesta.

[video]23706[/video