La mala relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego: 'Sábado deluxe' destapa una historia de rivalidad

Terelu Campos se ha colocado en el centro de miras de 'Sálvame' después de que saliera a la luz una publicación de Miguel Frigenti en la que criticaba al clan Campos y, en concreto, a la hija mayor de María Teresa Campos. Algunos de los colaboradores la tachaban de elitista, clasista, soberbia, pelota o egocéntrica, por lo que 'Sábado deluxe' ha reunido a Antonio David Flores, Alonso Caparrós, Kiko Matamoros y Antonio Montero para conocer de primera mano cómo es la tertuliana de 'Viva la vida'.

Terelu Campos y Carmen Borrego

Los cuatro colaboradores de sometían a la prueba del polígrafo, sacando a relucir sus verdaderos pensamientos sobre la que fuera trabajadora de 'Sálvame'. Pero era Antonio Montero quien se sometía a una de las preguntas que podían poner en jaque la relación de la afectada con su hermana Carmen Borrego. "¿Te consta que Terelu y Carmen Borrego no se soportan?", preguntaba Jorge Javier Vázquez. El periodista afirmaba que sí y Conchita lo ratificaba.

Montero aseguraba que por actitudes que se han visto por los pasillos de Mediaset se puede apreciar que la relación entre ambas no es buena. Sin embargo, aludía a algo ocurrido en 'Sálvame Okupa' y que corroboraba la sensación que él tenía. "Terelu, para hacerle una gracia (a Carmen Borrego) estando en la casa de 'Gran Hermano', le hace sirvienta. La reacción de Carmen hacia su hermana, lo que puso soltar por la boca en ese momento", explicaba. "'Sabe que me está ofendiendo, que me está fastidiando. Lo hace aposta'", recordaba Montero las palabras de Borrego.

"Me dio la impresión de que entre ellas hay una cierta rivalidad que sigo viendo ahora", aseguraba Antonio Montero. Kiko Matamoros le recogía el testigo, opinando que esa tensión no existe por igual en una hermana que en otra: "Creo que va más de Carmen a Terelu", aseguraba, recibiendo la aprobación de María Patiño. "Tenemos el ejemplo en cuando Terelu salió de 'Sálvame', que fue por defender a su hermana, mientras que ella en el otro plató no mueve un dedo".

Los desprecios a Terelu por su familia

Antonio Montero se somete al polígrafo en 'Sábado deluxe'

Metidos en faena, María Patiño se dispuso a contar un suceso ocurrido el mismo día al que Antonio Montero hacía referencia. "Si vieseis a Terelu el mal cuerpo que le quedó porque además la iban a recoger para ir a cenar y no la vinieron a recoger...", recordaba la presentadora de 'Socialité' sin querer mencionar el nombre de dicha persona, pero asegurando que está vinculado a Carmen Borrego. "La dejaron allí sola porque lo que a nosotros nos pareció una broma a ellos les había parecido mal de verdad".

"A Terelu no le ha hecho ninguna gracia que su hermana irrumpiera en los medios", opinaba Antonio Montero. "Creo que ha habido muchos celos", intervenía Matamoros. "No es celos, es simplemente que ella se movía muy cómoda en una manera de ser que ya, con tantas Campos en el mercado, es más difícil", puntualizaba Montero.

¿Tiene Terelu celos de Paz, Carlota y Patiño?

Antonio Montero también era el encargado de responder a otra peliaguda pregunta. La que durante un tiempo fuera presentadora de 'Sálvame' quedó apartada tras la irrupción de María Patiño, Carlota Corredera y Paz Padilla, lo que ha generado en muchas ocasiones comentarios de que tiene envidia de sus excompañeras. El polígrafo ratificaba que Montero así lo creía, pasando él a justificarse. "Ella no comprende qué ha pasado en su vida y eso se achaca a equivocaciones. Hay grandes presentadores que han dejado de hacerlo pero siguen siéndolo", explicaba. "Yo una crítica directamente a ninguna de ellas no he escuchado, pero sí que piensa que por qué no está ella".