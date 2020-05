El cabreo de María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez por reírse de Terelu: "No me hace ninguna gracia"

María Teresa Campos no está dispuesta a dejar que se insinúe que lo ha pasado mal durante la cuarentena. Un tiempo que ha pasado confinada junto a su hija Terelu Campos, a quien el sábado 9 de mayo defendió a capa y espada en 'Sábado deluxe'. "No me hacen ninguna gracia las bromitas tuyas", le reprochaba en directo a Jorge Javier Vázquez a través de una llamada, remarcando que "no hay mejor persona que uno pueda encontrar para confinarse que mi hija Terelu, ella me ha cuidado que no te puedes ni imaginar".

Jorge Javier Vázquez habla con María Teresa Campos vía telefónica

Con todo, la presentadora reconoció que su hija sí le ha recomendado jugar a las cartas con guantes y mascarilla, como habían señalado en plató. "Sí, tú ríete, que te puedes reír mucho, tú ten cuidado", reclamaba molesta ante las risas de Jorge Javier, que apenas podía expresar una respuesta. "¡Cállate! ¿No me has llamado tú? Pues déjame hablar", le espetó la andaluza.

"Terelu tenía que hacer la mudanza y ahora ya estoy en mi casa con mi nieta Carmen", explicó sobre su situación actual. En la parte negativa, el hecho de que su otra hija, Carmen Borrego, se haya contagiado del covid-19. "Me llevé un disgusto grande, y aunque esto nos aterroriza a todos, sé que Carmen está bien y que dentro de unos días va a estar bien", apuntó con calma, consciente de que ha sido "una privilegiada por haber podido tener un confinamiento así".

El confinamiento de Bigote Arrocet

Mila Ximénez, de vuelta tras dos meses aislada en su domicilio, lanzó otra pregunta a María Teresa: "¿Has echado de menos estar con una pareja esta cuarentena?". Ella respondió irónica: "Pues según quien fuera". Lydia Lozano lanzó la pulla sobre Bigote Arrocet, apuntando que "está pasando un buen confinamiento", pero la presentadora no quiso entrar en ese tema: "A mí eso me da exactamente igual, yo no voy a hablar de esa persona para nada, ni ahora ni nunca más. No he entrado para eso".