Terelu explica el motivo por el cual solo estuvo 10 minutos en la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban

Belén Esteban ha cumplido 46 años y lo ha celebrado por todo lo alto en una fiesta en una conocida discoteca de Madrid rodeada de amigos. Muchos de los invitados eran rostros habituales en los programas de Telecinco, como su amiga Terelu Campos. Pero la hija de María Teresa Campos solo estuvo en la fiesta unos diez minutos y ha querido aclarar el motivo de la brevedad de su paso en 'Viva la vida'.

Terelu Campos da explicaciones en 'Viva la vida'

Terelu ha explicado que Belén sabía que ella no iba a estar en la discoteca durante mucho tiempo, porque tenía una cena con unos amigos que habían venido desde Málaga. Los colaboradores del programa presentado por Emma García han insinuado que tal vez se marchó tan pronto por la tensa situación que Terelu mantiene con sus excompañeros de 'Sálvame'. El paparazzi Diego Arrabal le ha preguntado directamente: "¿No te parece una provocación ir?". Unas palabras que la colaboradora no comparte y que le han sorprendido enormemente: "¿Una provocación la mía? ¡Por el amor de Dios!".

Terelu ha aclarado que consideraba necesario ir a la fiesta, aunque solo fueran unos minutos, porque quiere mucho a Belén y deseaba darle su regalo en persona. También ha explicado que no tuvo tiempo de encontrarse con ninguno de sus antiguos compañeros, excepto con Chelo García-Cortés. Además, admitió que no sabía quién iría a la fiesta y que no hubiera imaginado que en la lista de invitados figurase el nombre de la mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno, y de Rocío Flores, a las que no se cruzó en su breve paso por la discoteca.

Terelu no quiere volver a 'Sálvame'

La hermana de Carmen Borrego no quiere oír hablar del programa en el que trabajó durante nueve años ni se plantea volver a trabajar allí. Su rechazo es tan grande que no fue capaz de entrar en el plató donde se graba 'Sálvame' cuando Emma García le invitó a hacerlo: "Si alguna vez cruzo las puertas de este plató será por decisión personal, no porque nadie la tome por mí".