María Teresa Campos, contra Mediaset: "Me dejaron en casa. Me ha hecho un daño irreparable"

Aunque han pasado ya muchos meses desde que el contrato entre María Teresa Campos y Mediaset España venciese, la presentadora sigue atizando a la cadena que la tenía contratada en todas las entrevistas que realiza. La periodista, todavía sin espacio que presentar, no ha dudado en criticar duramente la forma en que se gestionó su final en la cadena, ha hecho balance de la forma en que terminó su último espacio en la cadena y no ha dudado en cargar muy duramente contra la concursante estrella de 'GH VIP 7', Mila Ximénez, de la que ha dejado claro que "no quiero nombrarla".

Así fue el final de '¡QTTF!'

En una extensa charla con la revista Lecturas, Campos ha hablado del precipitado final de '¡Qué tiempo tan feliz!', que dio paso a 'Viva la vida' días después. La malagueña ha afirmado que cuando el espacio se canceló, "alguien dijo que por fin se había podido quitar de encima la música", evidenciando que no gustaba demasiado el espacio en la cadena. Pese a ello, esta reivindica que el programa "levantó durante ocho años una franja que nadie había levantado desde que se estrenó" y culpa de la pérdida de seguimiento a "determinadas personas se hicieron con los contenidos del espacio". ¿Qué alto directivo afectó de forma tan notoria al magacín musical de Mediaset? La periodista no ha querido revelar ningún nombre.

Su dura salida de Mediaset

De lo que sí ha hablado ha sido de su salida del grupo de comunicación. Campos ha contado que "antes de que venciera mi contrato, quise renovarlo para que no hubiera problemas". Desde Mediaset se le dejó claro que era muy pronto y por eso ella decidió esperar a que venciese, "para entrar en negociaciones" entonces, algo que no pasó. Este tiempo parada le produjo, según ella, "un daño profesional irreparable". "Siempre he creído que un documento que pone que se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa", sentencia en dicha publicación, evidenciando así su total indignación con la cúpula de la cadena.

"'Las Campos' les salvó el verano"

Precisamente en Telecinco esta protagonizó con sus hijas 'Las Campos', un espacio que, según ella, podría haber durado más "si hubiese sido valorado por el que tenía que hacerlo", y es que esta tiene muy claro que el programa "les salvó el verano a Telecinco". A quién no salvó esta es a Antena 3 con su fichaje ya que 'Cada día' se convirtió en un auténtico fracaso de audiencia. Precisamente de ello ha hablado y es que Campos ha querido mojarse sobre la leyenda urbana que afirmaba que Ana Rosa Quintana había fichado por Telecinco antes de que ella se marchase a Atresmedia, algo que según la presentadora "me ha negado siempre". Campos afirma que "respeto su palabra (...) creo que puede estar diciendo la verdad porque yo tenía un 26% y ella en Antena 3 en esa época estaba muy mal de audiencia".

Por último, la presentadora ha querido hablar de cómo está siendo tratada por algunos de los que fuesen sus compañeros de profesión y sí, les ha lanzado un dardazo directo afirmando que "no tengo por qué ser como ellos. Aprendí que las noticias había que confirmarlas, que no había que inventárselas. Eso no es hacer periodismo", por ello ha pedido "a la gente que me quiera que no vea aquellos programas en los que se me insulta". Precisamente, una de sus grandes enemigas es Mila Ximénez, de la que ni quiere hablar: "Esta persona se permitió hacer unas cosas y no quiero hablar de ella. No voy a nombrarla. No veo 'Gran Hermano'. Esta persona se permitió hacer unas cosas y no quiero hablar de ella. No voy a nombrarla".