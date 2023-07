Carlota Corredera admite que 'Sálvame' hizo "cosas atroces": "Hace 14 años no lo eran"

Por Fernando S. Palenzuela |

14 años dan para mucho. El universo de 'Sálvame' ya ha llegado a su fin en Mediaset España con el último programa de 'Viernes deluxe' el pasado 14 de julio. Con motivo de este adiós, Carlota Corredera, uno de sus rostros más icónicos, se paseó por "La casa de mi vecina", el podcast de Nagore Robles en Podimo, para repasar su experiencia en el formato.

Carlota Corredera en 'Sálvame'

Haciendo balance por su paso por el programa, donde, Corredera ha asegurado que siempre intentó hacer su propio 'Sálvame': "Evidentemente, como top 1 de creadoras está el 'Sálvame' de Jorge (Javier Vázquez) , estuvo el 'Sálvame' de Paz Padilla ". Tal y como Nagore Robles puntualizaba, la gallega ha tenido varias facetas en su labor de presentadora, a lo que la invitada aseguraba que se debía a una evolución.

"Tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en 'Sálvame', que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran", confesaba. En ese punto, Robles le preguntaba si se arrepiente de alguna decisión que tomó como directora. "Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible. ¿Eso significa que no se hayan cometido excesos? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error. Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar", aseguraba.

"Aparte de ser leal a mí misma y a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que 'Sálvame' empezó a hacer pedagogía. La gente decía: 'No soy machista, ni feminista', porque pensaban que era lo mismo y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito", aseguraba Carlota Corredera.

El coste de su apuesta por el feminismo

Carlota Corredera no ha dudado ni un segundo en que su apuesta por el feminismo le ha supuesto un coste "altísimo". "De hecho, creo que sigo pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio", sentenciaba. "Si llegas a un punto en la vida, donde tienes un colchón detrás, un entorno que te rodea y unos ovarios... hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho". Además, aclara que parte de su compromiso se debe a que tiene una hija que quiere que se críe en un mundo libre de machismo.