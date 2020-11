'The Crown' pudo haber tenido una versión española de la mano de un guionista de 'Médico de familia'

'The Crown' ha mostrado a lo largo de sus cuatro temporadas la cara oculta de la corona, todo lo que conlleva el peso de ser la personificación de una nación. Ahí reside el valor de la serie de Netflix, que no busca ser complaciente con la familia real británica, y que se podría trasladar a tantos otros países que a día de hoy, como sucede en España, cuentan con una realeza cuyo significado y relevancia ha variado profundamente con el paso de las décadas.

Josh O'Connor en 'The Crown'

De ahí que no suene descabellado que precisamente en nuestro país, tan marcado por el regreso de la monarquía tras la dictadura de Francisco Franco y con el debate abierto sobre la vigencia de este modelo de jefatura de Estado, se llegara a poner en marcha una serie que emulara lo conseguido por 'The Crown'. Así lo ha confirmado Felipe Mellizo, guionista conocido por su trabajo en 'Médico de familia' o 'Periodistas', que ha revelado la existencia del proyecto.

No obstante, como el propio escritor ha confirmado durante una mesa redonda organizada por el Sindicato de Guionistas ALMA, esa apuesta se habría descartado antes de salir adelante. El propio Mellizo habría sido el responsable de sacar adelante el encargo, que finalmente se quedó en nada. Por lo tanto, al menos por ahora, no veremos una serie que haga con los Borbones lo que 'The Crown' ha hecho con los Windsor.

La Australia malagueña

A la espera de que otra serie tome el relevo de aquel descartado drama sobre la realeza española, siempre nos queda disfrutar de 'The Crown', que en su cuarta temporada ha mostrado un paisaje español, aunque lo haya camuflado como australiano. Como informa The Guardian, la mayor parte del sexto episodio de la nueva tanda, que muestra el viaje de Carlos y Diana a Australia, fue rodado entre Málaga y Almería, que se han transformado -con varios retoques digitales- en algunas ciudades cercanas a nuestras antípodas.