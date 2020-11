La familia real británica, indignada con la cuarta temporada de 'The Crown'

'The Crown' nunca ha perdido el tiempo siendo demasiado benevolente con la familia real. Precisamente de sus ácidas reflexiones nace la grandeza de la serie creada por Peter Morgan, que en su cuarta temporada, estrenada el pasado 15 de noviembre, ha indagado sobre todo en la fracturada relación que mantuvieron el príncipe Carlos y Diana Spencer. Desde su llegada a la plataforma ha sido uno de los contenidos más consumidos, y entre sus seguidores se encontrarían los personajes reales -en los dos sentidos de la palabra- que han sido representados.

Sin embargo, como la propia serie se ha encargado de mostrar durante sus cuatro temporadas, la familia real no puede permitirse el lujo de romper con su ecuanimidad para emitir un juicio de valor sobre los nuevos episodios de la serie de Netflix. Aun así, como apunta IndieWire, diferentes fuentes cercanas a la realeza han confirmado que sus majestades no han quedado muy contentas con el resultado de esta entrega, que destaca sobre todo por la crudeza con la que muestra el abismo que separaba a Diana y a Carlos.

Josh O'Connor y Emma Corrin como Carlos y Diana en 'The Crown'

Una de las razones de esa insalvable distancia era que Carlos nunca había dejado de querer a Camilla Parker-Bowles, pero tal y como lo representa la serie se expresa claramente que fue su familia la que se opuso a que la relación entre ambos fuera a más. Según las declaraciones de biógrafo de la familia real, Penny Junor, a The Times of London, lo que más dolería al Carlos real es la escena en la que Lord Mountbatten rechaza sin reparos a Camilla. "Es la manera más cruel e injusta de representarles a casi todos," asegura el escritor, señalando que la negativa de Mountbatten "no es acertada históricamente".

Las secuencias de la discordia

Si esas eran las palabras de alguien con conocimiento histórico de la familia real, The Times también se hace eco de las opiniones de gente cercana a Carlos, que acusan a la cuarta temporada de "sacar a la luz cosas que sucedieron durante tiempos muy complicados hace 25 o 30 años, sin tener en cuenta los sentimientos de los implicados". Además, se añade que "no es ni correcto ni justo, sobre todo cuando tantas cosas de las que se representan no muestran la verdad".

Acerca de esa frontera entre lo real y lo ficticio se ha pronunciado el círculo cercano del príncipe Guillermo, como informa The Mail. Según este amigo, el heredero estaría indignado porque "se explota la imagen de sus padres y se muestra de manera falsa y simplista para ganar dinero". Y por último, se alude a las escenas que habrían sido peor recibidas: la del ensayo de la boda, en la que se muestra el poco entendimiento entre Carlos y Diana, y la secuencia en la que Carlos abusa verbalmente de su esposa; las cuales "nunca habrían sucedido", según esas fuentes.