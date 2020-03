'The Falcon and The Winter Soldier' detiene su rodaje en Praga por el coronavirus

El rodaje de 'The Falcon and The Winter Soldier' no está siendo un camino de rosas. Tras la suspensión de su rodaje en Puerto Rico en enero a causa de un devastador terremoto, ahora ha sido el coronavirus el que ha impedido el avance de la producción, que ya se había desplazado a Praga para emprender un breve segmento de su rodaje, y que ha tenido que recular y regresar a Atlanta antes de tiempo.

Sebastian Stan y Anthony Mackie en "Capitán América: Civil War"

Como señala Deadline, las grabaciones de la serie de Disney+ en Praga arrancaron el viernes pasado, y estaba previsto que se extendieran a lo largo de una semana. Sin embargo, las restricciones implantadas por el Gobierno checo, como el cierre de los centros educativos o la prohibición de eventos de más de cien personas, han llevado a la ambiciosa producción a paralizar la producción y regresar a Estados Unidos.

Por el momento, se desconoce si ese segmento de rodaje volverá a emprenderse en la capital checa cuando amaine la crisis del coronavirus, pero, como apunta el medio citado previamente, parece "improbable" que el equipo regrese a la emblemática ciudad europea. Por lo tanto, el elenco encabezado por Sebastian Stan y Anthony Mackie tendrá que retomar la grabación en el estado de Georgia, donde se ha desarrollado durante los últimos meses.

La serie pionera

'The Falcon and The Winter Soldier' carga sobre sus hombros con la responsabilidad de ser la primera serie original de Marvel para Disney+, ambientada, por supuesto, en el universo de la compañía superheroica que ha dominado la taquilla global durante los últimos tiempos. Su estreno tendrá lugar en agosto, mientras que a finales de año podremos ver 'WandaVision', y de ahí en adelante irán llegando 'Loki', 'Ms. Marvel' o 'Moon Knight'.