Por Redacción |

El universo de 'The Walking Dead' sigue más vivo que nunca. AMC+ ha anunciado oficialmente la fecha de estreno en España de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City', el spin-off protagonizado por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, que volverán a meterse en la piel de Maggie y Negan respectivamente.

La nueva entrega llegará al catálogo de AMC+ el próximo lunes 27 de julio, un día después de su estreno en Estados Unidos. Junto al anuncio, la plataforma también ha lanzado un primer teaser trailer que adelanta el complicado escenario al que tendrán que enfrentarse los protagonistas en esta nueva etapa de la serie.

Tras el final de la segunda temporada, Maggie y Negan parecen haber encontrado un punto de entendimiento después de años marcados por el enfrentamiento y la desconfianza. Sin embargo, la calma volverá a durar poco en un Manhattan devastado por el apocalipsis zombie.

Maggie y Negan intentarán levantar una nueva comunidad en Manhattan

Según ha avanzado AMC+, la tercera temporada mostrará a Maggie y Negan intentando construir la primera comunidad estable y próspera en Manhattan desde el inicio del colapso mundial. Ambos personajes dejarán temporalmente atrás sus diferencias con el objetivo de levantar un nuevo futuro en una ciudad todavía dominada por el caos.

No obstante, la situación volverá a complicarse rápidamente. La sinopsis oficial adelanta que el creciente desorden en Manhattan obligará a los protagonistas a enfrentarse nuevamente a su pasado y a cuestionarse si realmente han conseguido superar las heridas acumuladas durante años.

El gran conflicto de la temporada girará precisamente alrededor de esa relación. La alianza entre Maggie y Negan siempre ha estado marcada por la tragedia y por uno de los momentos más recordados de toda la franquicia: el asesinato de Glenn a manos de Negan en la serie original. Aunque ambos personajes han ido acercando posturas progresivamente en los últimos años, el spin-off continúa explorando la enorme tensión emocional que sigue existiendo entre ellos.

AMC+ mantiene viva una de sus franquicias más importantes

Además de Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, la tercera temporada contará también con las incorporaciones y regresos de Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim y Michael Emery.

La ficción seguirá estando supervisada por Scott M. Gimple, máximo responsable creativo del universo 'The Walking Dead', junto al showrunner Seth Hoffman. Tanto Cohan como Morgan continúan además implicados en la producción ejecutiva de la serie.

Con este estreno, AMC+ refuerza una de las franquicias más importantes de su catálogo. Aunque la serie principal terminó oficialmente en 2022 tras once temporadas, el universo zombie sigue creciendo a través de distintos spin-offs centrados en algunos de sus personajes más populares.

En los últimos años, AMC ha apostado especialmente por expandir las historias de figuras icónicas como Daryl Dixon, Rick Grimes, Michonne o la propia pareja formada por Maggie y Negan. De hecho, 'Dead City' se ha convertido rápidamente en uno de los títulos más seguidos de la nueva etapa de la franquicia gracias al peso de sus protagonistas y a su ambientación en un Manhattan completamente aislado y destruido.