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CAMBIO DE PROGRAMACIÓN

'El Objetivo' reemplaza a Marc Giró en laSexta tras la imputación de Zapatero

La cadena ha decidido dedicar una programación especial con Ana Pastor en lugar del habitual 'Cara al Show' en la noche del martes.

'El Objetivo' reemplaza a Marc Giró en laSexta tras la imputación de Zapatero
©Atresmedia
Por Fidel ConejeroPublicado: Martes 19 Mayo 2026 16:46

La actualidad política ha obligado a laSexta a modificar por completo su programación prevista para esta noche. El país ha amanecido este martes con la noticia de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una causa por presunto tráfico de influencias que investiga la Audiencia Nacional.

Ante el enorme impacto informativo del caso, Atresmedia ha decidido cancelar la emisión prevista de 'Cara al show', el programa presentado por Marc Giró, para dar paso a una edición especial de 'El objetivo', con Ana Pastor. La propia cadena ha anunciado el cambio de programación a través de sus redes sociales.

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'Cara al Show' promedia un 7% de share

El cambio de programación resulta especialmente llamativo porque, a diferencia de lo ocurrido hace unas semanas con el especial sobre el hantavirus que sustituyó a 'Servicio secreto by Chicote' tras sus discretos resultados, en esta ocasión laSexta retira una de sus apuestas más sólidas de la temporada. Hace solo una semana, 'Cara al Show' firmó un notable 8% de cuota de pantalla, pese a lo cual la cadena ha optado por una noche completamente centrada en la actualidad política.

El espacio presentado por Marc Giró tenía prevista una nueva entrega con Inma Cuesta y Anna Castillo como principales invitadas, además del regreso de Yolanda Ramos con una de sus habituales secciones humorísticas.

Desde su estreno, el formato se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de la temporada para laSexta. Su debut anotó un 8,5% de share y 727.000 espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de entretenimiento de la cadena de Atresmedia en los últimos seis años. Actualmente, el programa mantiene una media del 7% de cuota y 572.000 seguidores tras sus cuatro primeras emisiones.

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