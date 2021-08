El reencuentro entre Maggie y Negan será uno de los pilares argumentales de la última temporada de 'The Walking Dead'. La viuda encarnada por Lauren Cohan está definitivamente de vuelta, y no le hará ninguna gracia que el asesino de su marido se haya integrado en la comunidad de supervivientes, por lo que el conflicto entre ambos es inevitable. Por eso, durante su última entrevista con TVLine, Jeffrey Dean Morgan ha querido explicar cuál será la dinámica entre ambos personajes.

Negan y Maggie en 'The Walking Dead'

"Creo que ella va a tener que matarle. O él tendrá que acabar con ella, sobre todo por la manera en la que nos los encontramos en los dos primeros episodios", indica el actor, imaginando cuál sería el peor escenario posible en el enfrentamiento entre los dos personajes, aunque todo apunta a que la colisión vivirá su apogeo en el arranque y se podría destensar a medida que pasen los episodios. No obstante, todo dependerá de la necesidad que tengan de colaborar para sobrevivir.

"Él ha hecho varias cosas buenas y entonces Maggie vuelve y él regresa a la posición en la que se encontraba hace nueve años, en términos de la serie. Es algo precario", resalta Morgan. De hecho, el proceso mental de Negan tendrá mucho que ver con ese regreso mental al pasado, cuando era el auténtico villano de la serie. "En su cabeza, ha progresado dentro del grupo. Ha salvado a casi todo el mundo en algún momento y puso su vida en juego para acabar con Alpha", sentencia el actor

Posiciones enfrentadas

Pase lo que pase, las posturas de estos personajes son tan opuestas que tendrán que suceder muchas cosas para que se acerquen. "Para ninguno es una situación agradable. Negan está frustrado y Maggie, enfadada por razones evidentes, porque este tío no está entre rejas y parece encontrarse mejor que la última vez que le vio", añade Morgan. Afortunadamente, no tardaremos en comprobar qué sucede, ya que la undécima temporada de 'The Walking Dead' se estrena el 23 de agosto en FOX España, de manera simultánea a su llegada a AMC.