282

'The Walking Dead' recuerda sus orígenes en el avance de la temporada final

Los supervivientes se enfrentan a un último desafío en la undécima temporada de 'The Walking Dead', que se estrena el 23 de agosto en FOX España.

We Got This Covered

Embeber 1 Embebe este vídeo en tu página web: Elige el que más te convenga de entre los tamaños predefinidos que ofrecemos, o introduce el que necesitas. Grande (1000x618) Normal (720x445) Pequeño (480x297) Personalizado x

El final de 'TheThe Walking Dead' asoma en el horizonte. Tras la extensión de la décima temporada provocada por las inclemencias de la pandemia, la ficción postapocalíptica de AMC finalmente encara el lanzamiento de su última tanda de episodios, que estará dividida en tres bloques en vez de en los dos habituales. Así pues, AMC brindará una temporada definitiva expandida, cuyo primer contacto con el público tendrá lugar el 22 de agosto. Antes de que nos sumerjamos en ese principio del fin, la cadena de pago estadounidense ha lanzado un avance que recorre los momentos más emblemáticos de la serie, desde el despertar de Rick hasta el reciente enfrentamiento con los Susurradores. Además, después de ese recopilatorio de recuerdos, también se brindan una cuantas imágenes de los nuevos episodios, que tendrán como eje central el descubrimiento de Commonwealth, la gran ciudad donde culminaban los cómics de Robert Kirkman. En nuestro país, podremos vivir este regreso sin esperas, ya que, como es habitual, FOX España importará la serie a partir del 23 de agosto. Más adelante, a lo largo de 2022, irán llegando las otras dos tandas, que irán sucedidas por un spin-off centrado en Daryl y Carol, dos de los personajes más longevos de la ficción original.

Recomendamos