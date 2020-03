'The Walking Dead' retrasa el final de su décima temporada por el coronavirus

'The Walking Dead' está sufriendo sobremanera la crisis del coronavirus. Las tres series de la franquicia han sufrido retrasos en sus diferentes etapas de desarrollo, pero el último revés ha llegado de manera inesperada, y es que la ficción matriz verá recortada la emisión de su décima temporada tras haber sido imposible completar el último episodio, que debía emitirse en AMC el 12 de abril.

Michonne en 'The Walking Dead'

La propia cuenta de Twitter del universo televisivo de 'The Walking Dead' ha sido la encargada de confirmar la noticia: "Los sucesos actuales han hecho lamentablemente imposible completar la postproducción del final de la décima temporada de 'The Walking Dead', así que la temporada terminará con su decimoquinto episodio el 5 de abril. El final planeado aparecerá como un episodio especial más tarde este año."

Por lo tanto, la décima temporada pierde su último eslabón, que en esta ficción siempre suele ser uno de los episodios más impactantes. De cara a futuro de 'The Walking Dead', el coronavirus también ha provocado que se retrase la producción de la undécima temporada, lo cual podría provocar más retrasos en el futuro, despojando a la serie de su habitual estreno a comienzos de otoño.

El segundo vacío

El retraso de este episodio final de 'The Walking Dead' llega pocos días después de que 'The Walking Dead: World Beyond' anunciara que posponía su estreno también por la pandemia. En ese caso, todos los episodios han sido completados, así que no tendría que haber impedimentos para estrenarla más adelante en 2020. Por su parte, 'Fear The Walking Dead' ha tenido que paralizar su producción, por lo que la franquicia está en un momento muy delicado.