'The Walking Dead': Así fue la despedida de Michonne en el 10x13, que deja abierto el futuro del personaje

Michonne se despidió de 'The Walking Dead' en el 10x13 pero no murió y la puerta a que el personaje de Danai Gurira regrese al universo de la ficción queda más que abierta. El episodio rindió tributo a sus ocho años de recorrido y comenzó con un flash a una realidad alternativa que tomaba como punto de partida el final de la segunda temporada: Michonne se cruza con Andrea (Laurie Holden) pero, en esta ocasión, no le salva de los caminantes.

De vuelta al presente, Michonne sigue con Virgil ( Kevin Carroll ), con quien abandonó las tramas principales en el 10x08. Decidió subirse a un barco con él rumbo a una isla remota bajo la promesa de un importante alijo de armas. Desde entonces no habíamos sabido de ella, de manera que su regreso supone su despedida. Nada más llegar, descubre el, convertidos en caminantes, para matarlos definitivamente y enterrarlos.

Danai Gurira, Michonne en 'The Walking Dead'

Aunque cumple con su petición, Virgil se muestra reticente a darle la munición prometida. Esa noche Michonne se adentra en el laboratorio de la isla para tratar de encontrarlas pero es sorprendida por su anfitrión, que la encierra en una habitación. Allí la superviviente de la katana conoce a tres antiguos trabajadores de Virgil que le cuentan cómo enloqueció. Un incidente con un grupo de recién llegados a la isla, a quienes solían auxiliar, provocó que Virgil los encerrara a todos en un edificio, causando indirectamente la muerte de su propia familia.

Cuando despierta, Michonne se toma la comida que le ha dejado Virgil sin saber que contiene hierbas alucinógenas. Comienza a tener visiones con Siddiq (Avi Nash) y con la realidad alternativa en la que no salva a Andrea y acaba convirtiéndose en la mano derecha de Negan (Jeffrey Dean Morgan). Ella habría sido la autora de las muertes de Glenn (Steven Yeun), Heath (Corey Hawkins) y Abraham (Michael Cudlitz), entre otros, y la guerra se habría saldado con Daryl (Norman Reedus) y Rick (Andrew Lincoln) asesinándola.

Puerta abierta al regreso

Michonne y los demás logran escapar y capturar a su captor. En lugar de matarlo deciden ofrecerle su perdón para obtener paz consigo mismos, dice. Se pone en busca entonces de las armas prometidas, pero solo encuentra dos botas de cowboy: las de Rick. Virgil asegura que nunca lo conoció pero, cuando Michonne le comunica vía radio a Judith (Cailey Fleming) que ha encontrado una posible pista de que su padre está vivo, la pequeña le pide que vaya en su búsqueda.

De vuelta a tierra, Michonne vive una pequeña regresión a su yo inicial y captura dos caminantes, los mutila y los convierte en sus protectores. Sin embargo, se cruza con un hombre y una mujer que le piden ayuda para alcanzar a un grupo de caravanas. El personaje de Gurira acaba con sus caminantes y decide ayudar a estos dos supervivientes, que le guían a su comunidad. ¿Quiénes son estas personas? ¿Encontrará Michonne a Rick? La puerta queda abierta mientras la vemos alejarse hacia su nuevo destino, más segura que nunca de cuál es la esencia que le define. Como ya han comentado los productores, es más que probable que veamos la resolución en la saga de películas de 'The Walking Dead' que se encuentran en producción.